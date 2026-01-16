В Архангельске решили сохранить здание бывшего трамвайного депо

У собственников есть долгосрочные планы по его дальнейшему использованию. Об этом сообщил владелец здания на пр. Ленинградский Андрей Киселев.

- У собственников здания бывшего трамвайного депо нет каких-либо намерений его сносить. Расположенный здесь мебельный центр «Депо», продолжит функционировать. Более того, мы выполним капремонт помещений, который не затрагивает исторического внешнего облика здания. А демонтаж временных строений со стороны пр. Ленинградский откроет вид на главный фасад бывшего депо, подчеркнув его архитектурное своеобразие, - рассказал Андрей Викторович.