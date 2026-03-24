Дмитрий Морев: Архангельск и ВТБ нашли друг друга

В лице банка ВТБ мы нашли партнера, который поддержит марафон «Гандвик» и другие социальные проекты города, радостно поведал нам глава Архангельска Дмитрий Морев:

- Сегодня мы скрепили подписями соглашение между администрацией Архангельска и ПАО «ВТБ». С управляющим операционным офисом Архангельска Александром Первушиным мы договорились, что в приоритет будут поставлены спортивные мероприятия и содействие образовательным учреждениям.

В ближайших планах совместная работа по подготовке к Майской эстафете и марафону «Гандвик». В этом году мы решили изменить подход к организации марафонского забега: привлечь участников из других городов, регионов и даже стран, а также организовать большой праздник спорта. Спонсорская поддержка для воплощения в жизнь этого плана крайне важна.

Банк и ранее оказывал содействие хоккейному клубу «Водник», а также в реализации городских проектов. Так, в 2025 году ВТБ стал одним из спонсоров, которые закупили сложное офтальмологическое оборудование для садика «Песенка». Его воспитанники – дети с нарушением зрения. Дальнейшее сотрудничество с департаментом образование продолжится уже в рамках подписанного соглашения.

Операционный офис ВТБ в Архангельске – это значимый для города работодатель. Здесь трудоустроено более 300 архангелогородцев. Для них созданы самые современные условия работы, поскольку стандарты организации пространств и оснащения техникой едины для всей страны.

Уверен, что сотрудничество с крупной и социально ориентированной финансовой организацией будет служить интересам горожан.



