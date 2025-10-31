Вверх
Марафон «Гандвик» в Архангельске станет всероссийским: старт — 20 июня

Легендарный легкоатлетический забег «Гандвик» этим летом получит новый формат и статус. Глава Архангельска Дмитрий Морев анонсировал масштабное обновление традиционного марафона, который теперь станет всероссийским событием. Соответствующее заявление градоначальник сделал в своем официальном сообществе в социальных сетях.

Регистрация на марафон будет проходить на платформе Russia Running. Это решение открывает возможность для участия спортсменам из всех регионов России и стран ближнего зарубежья. Организаторы специально подобрали дату проведения — 20 июня, чтобы «Гандвик» не пересекался по времени с другими крупными забегами страны.

«Мы решили изменить подход к организации традиционного легкоатлетического забега и привлечь участников из других городов, регионов и даже стран. Марафон "Гандвик" уже этим летом получит новое дыхание и станет масштабным всероссийским мероприятием. В день марафона мы проведем настоящий праздник спорта с демонстрационными площадками и концертом. Приглашаю каждого испытать свои силы и почувствовать себя частью большого сообщества любителей бега. Марафон отражает дух нашего города: его стойкость, устремленность к развитию и уважение к традициям. Впервые соревнование состоялось в 1984 году, оно пережило разные времена, но сейчас мы поставили цель — подарить ему новую энергию», - написал на своей страничке в соцсети ВКонтакте глава Архангельска Дмитрий Морев.

Старт основной дистанции будет дан на стадионе «Динамо». Спортсменам предложат две классические протяженные дистанции: 21 и 42 километра. Особое внимание организаторы планируют уделить юным участникам: на километровую дистанцию выйдут воспитанники детских садов и младшеклассники.

«Так мы начнем прививать любовь к бегу у детей, чтобы участие в марафоне стало частью их взросления и жизни», — отметил глава города.

Соревнования будут обслуживать судьи высокого уровня. По словам Дмитрия Морева, команда организаторов совместно с клубом любителей бега «Гандвик» намерена сделать марафон «спортивным паспортом» Архангельска.

«Это событие, которое проверяет выносливость бегунов и знакомит гостей с красотой нашей набережной, историей улиц и неповторимым характером Севера», — резюмировал Морев.

Напомним, первый марафон «Гандвик» состоялся в Архангельске 41 год назад и за это время успел стать одной из визитных карточек столицы Поморья.

04 март 11:37 | : Будни

