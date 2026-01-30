Архангельск. Золотое наше тепло

В региональное агентство по тарифам и ценам поступили обращения жителей о правильности начисления платы за услуги теплоснабжения в многоквартирных домах Архангельска в январе и феврале 2026 года. Подробности от издания «Регион 29»:

- В ведомстве разъяснили, как формируются суммы в квитанциях. Плата за отопление начисляется исходя из установленного тарифа и показаний общедомовых приборов учета. Если счетчиков нет, применяется норматив. С 1 января по 30 сентября 2026 года тариф для населения утвержден на уровне 2756,19 рубля за гигакалорию.

Расход тепловой энергии на обогрев квартир и мест общего пользования зависит от температуры наружного воздуха. Чем холоднее на улице, тем больше тепла требуется для поддержания комфортной температуры в доме.

По данным ПАО «ТГК-2», плата за отопление в феврале рассчитана по показаниям общедомовых приборов учета, переданным в среднем за период с 23 января по 22 февраля. Таким образом, в расчет попали самые холодные дни января и февраля. Средняя температура наружного воздуха в Архангельске за этот период составила -14,9 градуса.

Для сравнения, плата за отопление в январской квитанции рассчитана по показаниям приборов учета за период с 22 декабря 2025 по 22 января 2026. Средняя температура тогда была -11,6 градуса. В расчете платы за декабрь 2025 года учтены данные с 24 ноября по 21 декабря 2025, когда средняя температура составляла -4,8 градуса.

 

