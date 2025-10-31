В Архангельске «Единая Россия» взяла на контроль рост платежей за ЖКХ

В региональном исполкоме партии «Единая Россия» состоялось экстренное совещание, посвященное росту сумм в квитанциях за коммунальные услуги. Встреча прошла в рамках партийного проекта «Школа ЖКХ» и собрала представителей агентства по тарифам и ценам, профильных министерств, надзорных органов, управляющих компаний и общественников.

Как сообщили в пресс-службе регионального отделения партии, главной целью стало выяснение причин увеличения платежей и выработка механизмов защиты интересов северян.

Специалисты агентства по тарифам и ценам пояснили, что на итоговые цифры в платежках повлияли изменения в налоговом законодательстве, в частности, корректировка ставки НДС. При этом для компаний, использующих упрощенную систему налогообложения, нагрузка осталась на прежнем уровне.

Особый резонанс вызвали январские начисления за отопление. Координатор партпроекта «Школа ЖКХ», председатель комитета областного Собрания депутатов Виктор Заря пояснил, что рост сумм в середине зимы — явление традиционное и ожидаемое.

«В самый холодный месяц года увеличивается фактическое потребление тепловой энергии. Это не повышение тарифа, а плата за реальный объем ресурса, который поступил в наши дома, чтобы обеспечить комфортную температуру», — подчеркнул Виктор Заря.

По итогам совещания партийцы приняли решение усилить контроль за формированием тарифов по всему региону. «Единая Россия» будет оперативно реагировать на жалобы жителей и проводить проверки совместно с профильными ведомствами.

В партии отметили, что проект «Школа ЖКХ» продолжит информировать северян о принципах формирования тарифов и начисления платежей, чтобы сделать эту сферу максимально прозрачной и понятной для населения.

Фото: «Единая Россия»