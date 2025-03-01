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Жители Поморья рассказали о зарплате своей мечты

Аналитики финансового маркетплейса Сравни и hh.ru провели совместное исследование чтобы выяснить, чем руководствуются архангелогородцы при выборе своего карьерного пути, а также о какой зарплате мечтают. 

 По данным опроса пользователей hh.ru, самым частым критерием, который оценивают местные жители при выборе первой или новой профессии, является личный интерес, этот вариант выбрали 62% респондентов. Так как люди могли выбирать несколько вариантов ответа, еще 40опрошенных добавили, что на втором месте у них при выборе карьеры – возможный заработок, еще 32% ориентируются на востребованность профессии. При этом 14% участников опроса также обращают внимание на бонусы, которые может дать работа (дополнительное обучение, ДМС, путешествия, собственное жилье и другие). Интересно, что при выборе профессии, 16% прислушиваются к советам близких. Это самый высокий показатель по стране. А вот 6% – учитывают результаты теста профориентации, еще 5% продолжают профессиональную династию.

 По данным опроса, для 75местных жителей на выбор профессии влияет перспектива получать более высокую зарплату. А 60% местных респондентов в ходе опроса также поделились, что у них есть определенный жизненный стандарт, которого они хотели бы достичь благодаря своей профессии. 

 При этом каждый второй житель региона (51%) считает достойной оплатой своего труда сумму от 100 до 200 тысяч рублей в месяц. По мнению 11% респондентов их работа должна оплачиваться суммой от 200 тыс. до 500 тыс. рублей в месяц. 20% опрошенных россиян указали, что считают достойной оплатой своей деятельности сумму до 100 тысяч рублей. А вот доход более 500 тыс. мечтают получать лишь 2% опрошенных горожан. Остальные затруднились ответить. 

 По данным hh.ru, самой высокооплачиваемой профессией (за исключением управленческих позиций) на данный момент в Архангельской области оказался сетевой инженер. Медиана предлагаемых зарплат на этой позиции составила 350 тыс. руб. На втором месте по уровню дохода оказался токарь, им предлагают в среднем 176 тыс. рублей. На третьем месте по предлагаемой зарплате — геодезист, им предлагают 175 тыс. рублей. 

 

24 март 08:32 | : Экономика

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