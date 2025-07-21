Вверх
Архангельская молодежь выбирает стабильность

Для молодых архангелогородцев наиболее важными факторами при выборе работы стали стабильность и надежность компании (57%), комфортная атмосфера в коллективе (53%) и высокая заработная плата (45%). Также значимыми остаются честность и открытость руководства (38%), отсутствие переработок (32%) и репутация компании (30%). Для части молодежи важны отсутствие бюрократии (28%), свободный график посещения офиса (26%) и человекоцентричный подход и возможность для профессионального роста (21%).

 Сравнение с общероссийскими данными показывает, что для молодежи Архангельской области заметно выше значимость отсутствия бюрократии (28% против 20%). В то же время они реже ориентируются на уровень зарплаты (45% против 54%), отсутствие переработок (32% против 47%), свободный график посещения офиса (26% против 38%) и возможности профессионального роста (21% против 35%). Особенно низким оказался интерес к соцпакету и корпоративным «плюшкам» — всего 4% против 11% по России. Таким образом, архангельская молодежь в первую очередь ценит надежность и честность работодателя, предъявляя при этом более скромные требования к карьерному росту и дополнительным бонусам.

 Исследование hh.ru также выявило различия между мужскими и женскими запросами. Мужчины в большей степени ориентированы на финансовые аспекты: высокую зарплату как ключевой критерий выбрали 61,3% мужчин против 49% женщин. Женщины же чаще ценят комфортную атмосферу в коллективе (56,2% против 40,7%) и баланс между работой и личной жизнью (50,4% против 39,9%). Это отражает общую тенденцию: женщины больше фокусируются на психологическом комфорте и условиях труда, в то время как мужчины — на денежную мотивацию и карьерные возможности.

Критерии выбора работодателя сильно варьируются в зависимости от профессиональной сферы. Например, в сфере информационных технологий и юриспруденции соискатели чаще всего указывают на важность высокой зарплаты (70,8% и 87,9% соответственно). В то же время в творческих индустриях (искусство, медиа) и образовании больше ценят возможность реализовать интересные проекты и развитую корпоративную культуру. В медицине и фармацевтике ключевыми факторами остаются стабильность и возможность профессионального роста, а в розничной торговле и сфере услуг — атмосфера в коллективе и гибкий график.

«Молодежь Архангельской области демонстрирует зрелый и осознанный подход к выбору работы, сочетая требования к финансовой составляющей с вниманием к условиям труда и корпоративной культуре. Эти тенденции важно учитывать работодателям, стремящимся привлекать и удерживать молодые таланты в условиях растущей конкуренции на рынке труда», — отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru в регионах.

