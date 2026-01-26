Вверх
Игорь Арсентьев представил скорое будущее Северодвинска

Глава администрации города корабелов:

- Начался поиск подрядчиков, которым в текущем году предстоит выполнить работы по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», который входит в президентский нацпроект «Инфраструктура для жизни». 

 Общественную территорию – улицу Ломоносова от Морского проспекта до бульвара Строителей – выбрали северодвинцы в результате рейтингового голосования. Аукцион начнётся с отметки 37 миллионов рублей. Проект предусматривает комплексный подход к благоустройству нечетной стороны участка улицы. На тротуарах и парковке заменят покрытие, установят новый бортовой камень, в местах пересечения тротуаров и выездов из дворов будут сделаны искусственные неровности и уложена контактная плитка. На всём протяжении участка установят новые скамейки, урны и вазоны под цветы, сделают разметку под велодорожку, заново засеют газоны и высадят деревья и кустарники. 

 Проект благоустройства территории рядом с храмом Николая Чудотворца на улице Торцева (сама локация расположена ближе к дому № 19 на улице Первомайской) тоже уже готов. Он предусматривает устройство детской игровой площадки с покрытием из песка, на которой будет установлено игровое оборудование. Здесь поставят скамейку, дополнительную опору освещения, замостят пешеходную дорожку, а также выполнят необходимое озеленение. Стоимость проекта – 1,8 миллиона рублей.


10 март 12:51

