В Поморье дорожают новые иномарки

По данным Авто.ру Оценка, на основе опубликованных в 2025 году объявлений, средняя стоимость нового автомобиля в Архангельской области области выросла на 4% по итогам 2025 года и составила 3,36 миллиона рублей. При этом сильнее всего в регионе подешевели популярные модели Jaecoo, Omoda и Geely.

В начале 2025 года рынок новых автомобилей в России ознаменовался сокращением продаж при затоваривании складов, что выразилось в устойчивом тренде на снижение средней стоимости с марта по август. Однако после этого наступил перелом, вызванный укреплением на рынке позиций новых отечественных марок, в частности Tenet и Solaris, с одной стороны и повышением розничных цен на модели текущего года выпуска – с другой. Так, в целом по стране средняя стоимость нового китайского автомобиля с августа по декабрь возросла на 8,3%, достигнув к концу года 3,82 миллиона рублей. В случае с отечественными производителями подъём оказался ещё более стремительным – средняя цена к концу года едва не превысила отметку в два миллиона, поднявшись на 22%, до 1,95 миллиона рублей.

При этом за год средняя цена нового автомобиля в Архангельской области увеличилась на 4% и составила 3,36 миллиона рублей, по данным Авто.ру Оценка. Наиболее подорожавшими моделями в регионе стали: Jetour Dashing (+20,4%; до 3,44 млн рублей), Omoda C5 (+4,5%; до 3,05 млн рублей) и Jetour T2 (+4,4%; до 4,24 млн рублей).

А список самых подешевевших возглавили: Jaecoo J7 (-9,4%; до 3,21 млн рублей), Omoda C5 facelift (-5,8%, до 2,85 млн рублей) и Geely Coolray (-4,7%; до 2,95 млн рублей).