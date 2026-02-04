Руководитель архангельской Гострудинспекции разъяснил нюансы по зарплате

Вопрос получения заработной платы всегда остается актуальным в трудовых отношениях. Часто у работников возникают сомнения: можно ли сменить банк, навязанный работодателем, и как правильно оформить реквизиты? На вопросы отвечает руководитель Государственной инспекции труда.

Вопрос 1: Многие сотрудники работают по так называемым «зарплатным проектам». Но бывает, что условия банка не устраивают работника. Может ли работник сменить банк и как правильно уведомить работодателя, если человек решил сменить карту?

Алексей Хоробров: Действительно, это распространенная ситуация. Согласно части 3 статьи 136 Трудового кодекса РФ, работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена заработная плата. Главное условие — сообщить об этом работодателю в письменной форме. Сделать это нужно не позднее чем за 15 календарных дней до дня выплаты заработной платы. Этого срока достаточно, чтобы бухгалтерия подготовила платежные поручения в новый банк.

Вопрос 2: Может ли работодатель отказать работнику в смене банка, аргументируя это тем, что у компании заключен договор с конкретной кредитной организацией?

Алексей Хоробров: Нет, отказать не может. Это важное право работника, которое защищено законом. Сотрудник вправе выбрать любую кредитную организацию для получения зарплаты по своему усмотрению. Наличие у работодателя так называемого «зарплатного проекта» с конкретным банком не ограничивает право работника на смену банка. Работодатель не вправе навязывать конкретную кредитную организацию.

Вопрос 3: Что необходимо сделать работнику для смены реквизитов? Нужно ли подписывать дополнительное соглашение к трудовому договору?

Алексей Хоробров: Все гораздо проще. Для смены банка работнику достаточно направить работодателю письменное заявление с указанием реквизитов нового счёта. Важно понимать: смена реквизитов не является изменением условий трудового договора, поэтому заключение дополнительного соглашения не требуется. Достаточно вашего заявления.

Вопрос 4: Представим ситуацию: работник не предоставил реквизиты банковского счёта для перечисления зарплаты. Как в этом случае должна быть произведена выплата?

— Алексей Хоробров: Здесь важно понимать, что законодательство не ограничивает способы выплаты заработной платы только безналичным переводом на карту. Зарплата выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения им работы либо переводится в кредитную организацию. Если работник не предоставил реквизиты, работодатель обязан обеспечить выплату в установленные сроки, исходя из своих организационных возможностей и особенностей ведения деятельности. Главное правило: отсутствие реквизитов не является основанием для задержки выплаты заработной платы. Сторонам следует найти взаимоприемлемый законный способ получения денег, чтобы права работника на своевременную оплату не были нарушены.

За консультацией и помощью вы всегда можете обратиться в Государственную инспекцию труда лично, через портал «Онлайнинспекция.рф» или по телефону горячей линии +7 (931)414-19-04.