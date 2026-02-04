Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Руководитель архангельской Гострудинспекции разъяснил нюансы по зарплате

Вопрос получения заработной платы всегда остается актуальным в трудовых отношениях. Часто у работников возникают сомнения: можно ли сменить банк, навязанный работодателем, и как правильно оформить реквизиты? На вопросы отвечает руководитель Государственной инспекции труда.

Вопрос 1: Многие сотрудники работают по так называемым «зарплатным проектам». Но бывает, что условия банка не устраивают работника. Может ли работник сменить банк и как правильно уведомить работодателя, если человек решил сменить карту?

Алексей Хоробров: Действительно, это распространенная ситуация. Согласно части 3 статьи 136 Трудового кодекса РФ, работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена заработная плата. Главное условие — сообщить об этом работодателю в письменной форме. Сделать это нужно не позднее чем за 15 календарных дней до дня выплаты заработной платы. Этого срока достаточно, чтобы бухгалтерия подготовила платежные поручения в новый банк.

Вопрос 2: Может ли работодатель отказать работнику в смене банка, аргументируя это тем, что у компании заключен договор с конкретной кредитной организацией?

Алексей Хоробров: Нет, отказать не может. Это важное право работника, которое защищено законом. Сотрудник вправе выбрать любую кредитную организацию для получения зарплаты по своему усмотрению. Наличие у работодателя так называемого «зарплатного проекта» с конкретным банком не ограничивает право работника на смену банка. Работодатель не вправе навязывать конкретную кредитную организацию.

Вопрос 3: Что необходимо сделать работнику для смены реквизитов? Нужно ли подписывать дополнительное соглашение к трудовому договору?

Алексей Хоробров: Все гораздо проще. Для смены банка работнику достаточно направить работодателю письменное заявление с указанием реквизитов нового счёта. Важно понимать: смена реквизитов не является изменением условий трудового договора, поэтому заключение дополнительного соглашения не требуется. Достаточно вашего заявления.

Вопрос 4: Представим ситуацию: работник не предоставил реквизиты банковского счёта для перечисления зарплаты. Как в этом случае должна быть произведена выплата?

— Алексей Хоробров: Здесь важно понимать, что законодательство не ограничивает способы выплаты заработной платы только безналичным переводом на карту. Зарплата выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения им работы либо переводится в кредитную организацию. Если работник не предоставил реквизиты, работодатель обязан обеспечить выплату в установленные сроки, исходя из своих организационных возможностей и особенностей ведения деятельности. Главное правило: отсутствие реквизитов не является основанием для задержки выплаты заработной платы. Сторонам следует найти взаимоприемлемый законный способ получения денег, чтобы права работника на своевременную оплату не были нарушены.

За консультацией и помощью вы всегда можете обратиться в Государственную инспекцию труда лично, через портал «Онлайнинспекция.рф» или по телефону горячей линии +7 (931)414-19-04.

20 февраль 12:10 | : Экономика

Главные новости


Но, поехали!
«Если бы не было Первой мировой войны»

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2026 (265)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20