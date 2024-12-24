Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельский ретейл испытывает кадровый голод

По данным исследования hh.ru, ведущей платформы онлайн-рекрутинга в России, по итогам 2025 года сфера розничной торговли испытывает острый кадровый дефицит. В Архангельской области средний hh.индекс в ретейле за год составил лишь 2,4 резюме на одну вакансию, что указывает на высокую конкуренцию работодателей за соискателей. 


Дефицит кадров и рост зарплатных предложений


В течение 2025 года работодатели постепенно повышали зарплатные предложения, чтобы привлечь работников сферы и успешно конкурировать за кадры. Если в январе минувшего года медианная предлагаемая зарплата составляла 48,3 тыс. рублей, то к декабрю она выросла до 54,2 тыс. рублей, увеличившись на 12% за год. При этом ожидания соискателей оставались стабильными на уровне 45 тыс. рублей, предложения рынка в среднем превысили запросы кандидатов. 


Конкуренция за специалистов и автоматизация подбора


В условиях, когда кандидатов недостаточно, скорость и эффективность найма становятся критически важными для работодателей. Автоматизация HR-процессов помогает компаниям быстрее находить и привлекать кандидатов, особенно в сферах с высокой текучестью, таких как розничная торговля.


«Данные показывают, что в условиях дефицита кадров автоматизация рекрутинга в том числе становится ключевым инструментом для работодателей. Например, в розничной торговле, где требуется массовый подбор и оперативное закрытие вакансий, использование HR-технологий позволяет сократить время найма на 30-40%. Это особенно важно для ретейлеров, которые конкурируют за ограниченный пул соискателей, а также для малого и среднего бизнеса, где скорость найма напрямую влияет на операционную эффективность. Кроме того, автоматизация рутинных процессов снижает затраты на подбор до 40%, позволяя сосредоточиться на работе с кандидатами. Рынок труда в розничной торговле продолжает оставаться напряженным. Чтобы успешно конкурировать за кандидатов, компаниям необходимо не только повышать зарплатные предложения, но и внедрять современные HR-технологии, ускорять процессы подбора и улучшать условия труда», — комментирует Марина Хадина, директор по развитию CRM-системы для рекрутинга Talantix (входит в HR-экосистему hh.ru).


Динамика рынка: вакансии и активность соискателей


За 2025 год в Архангельской области в сфере розничной торговли было опубликовано более 7,5 тыс. вакансий. Пик дефицита пришёлся на начало 2025 года, когда, по данным hh.индекса, на одну вакансию приходилось лишь 1,8 резюме. К концу года ситуация незначительно улучшилась — 2,9 резюме на вакансию. Но дисбаланс между спросом и предложением работодателей по-прежнему сохраняется.

 

22 январь 08:30 | : Экономика

Главные новости


Когда "мест нет". Границы турсезона в Архангельске можно расширить
Об отправке архангельских баранов в Санкт-Петербург. Из прошлого Поморья

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2026 (226)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)



Деньги


все материалы
«    Январь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20