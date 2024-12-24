Архангельский ретейл испытывает кадровый голод

«Данные показывают, что в условиях дефицита кадров автоматизация рекрутинга в том числе становится ключевым инструментом для работодателей. Например, в розничной торговле, где требуется массовый подбор и оперативное закрытие вакансий, использование HR-технологий позволяет сократить время найма на 30-40%. Это особенно важно для ретейлеров, которые конкурируют за ограниченный пул соискателей, а также для малого и среднего бизнеса, где скорость найма напрямую влияет на операционную эффективность. Кроме того, автоматизация рутинных процессов снижает затраты на подбор до 40%, позволяя сосредоточиться на работе с кандидатами. Рынок труда в розничной торговле продолжает оставаться напряженным. Чтобы успешно конкурировать за кандидатов, компаниям необходимо не только повышать зарплатные предложения, но и внедрять современные HR-технологии, ускорять процессы подбора и улучшать условия труда», — комментирует Марина Хадина, директор по развитию CRM-системы для рекрутинга Talantix (входит в HR-экосистему hh.ru).