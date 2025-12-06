Архангельской области срочно требуется рабочий класс

Аналитики hh.ru, ведущей платформы онлайн-рекрутинга в России, изучили спрос, конкуренцию и заработные платы в сфере рабочего персонала по итогам 2025 года в регионах Северо-Западного федерального округа. Архангельская область находится в середине рейтинга регионов СЗФО по объему вакансий: на нее приходится 4% всего спроса на рабочих в округе.
За 2025 год работодатели округа открыли более 244 тыс. вакансий для рабочих. Из них свыше 115 тыс. было опубликовано в Санкт-Петербурге — это 47% от общего числа предложений. На втором месте находится Ленинградская область с долей 16% (около 40 тыс. вакансий). Третье место занимает Вологодская область — 8% или 18,4 тыс. вакансий. Архангельская область расположилась на шестой позиции — почти 11 тыс. вакансий.
В целом по СЗФО фиксируется умеренный уровень конкуренции: на одну вакансию приходится в среднем 5,6 резюме, что соответствует нижней границе нормы (4,0–7,9) и указывает на сбалансированное соотношение между соискателями и работодателями.
Конкурентная среда в сфере рабочего персонала в Архангельской области составляет 7,3 резюме на вакансию. Такой уровень находится в пределах нормы и указывает на сбалансированный рынок: спрос и предложение в регионе достаточно уравновешены. Схожая высокая конкуренция наблюдается в Республике Карелия (7,8 резюме на вакансию), где соискателям также сложнее конкурировать за рабочие места. Наиболее напряженная ситуация для работодателей — то есть дефицит кадров — фиксируется в Ленинградской (3,5 резюме на вакансию), Новгородской (3,8) и Псковской (3,9) областях.
hh.индекс в сфере рабочего персонала в регионах СЗФО
№
Регион
hh.индекс
1
Республика Карелия
7,8
2
Архангельская область
7,3
3
Санкт-Петербург
6,7
4
Республика Коми
6,6
5
Калининградская область
5,6
6
Вологодская область
5,0
7
Мурманская область
4,3
8
Псковская область
3,9
9
Новгородская область
3,8
10
Ленинградская область
3,5
«Северо-Западный округ демонстрирует две ярко выраженные тенденции. С одной стороны, в ряде регионов мы наблюдаем умеренный уровень конкуренции и стабильный спрос на рабочий персонал. С другой — есть области, где фиксируется дефицит специалистов: на одну вакансию приходится менее четырех резюме. В таких условиях работодателям в регионах с нехваткой кадров приходится увеличивать предлагаемый доход, чтобы привлечь нужных сотрудников», — отмечает Юлия Сахарова, директор hh.ru по СЗФО.
Уровень заработных плат в Архангельской области — один из самых высоких в округе. В 2025 году медианная предлагаемая зарплата для рабочих в регионе составила 109,2 тыс. рублей. Более высокие доходы предлагает только Республика Коми (122,3 тыс. рублей). Псковская область замыкает тройку лидеров с показателем 106 тыс. рублей.
Предлагаемые зарплаты в сфере рабочего персонала по СЗФО
№
Регион
Предлагаемая зарплата
Динамика, %
1
Республика Коми
122 300
+4%
2
Архангельская область
109 200
+17%
3
Псковская область
106 000
+14%
4
Мурманская область
103 600
+6%
5
Республика Карелия
103 500
+17%
6
Ленинградская область
99 100
+9%
7
Новгородская область
98 600
+14%
8
Вологодская область
95 600
+17%
9
Санкт-Петербург
94 100
+11%
10
Калининградская область
73 300
+13%