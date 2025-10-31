Вверх
Продавцы рулят. Итоги 2025 года на рынке труда Архангельской области

Эксперты hh.ru проанализировали более 1,2 млн вакансий в СЗФО, включая 38 тыс. предложений в Архангельской области, размещённых на hh.ru с января по декабрь 2025 года. По итогам исследования специалисты подвели итоги рынка труда уходящего года и обозначили ключевые тренды на 2026 год.

Структура спроса в Архангельской области

Первая десятка профессиональных сфер формирует две трети спроса на кадры у работодателей Архангельской области. На первом месте рабочий персонал (30% от всего объёма спроса или более 11 тыс. вакансий). На втором месте по спросу на кадры – сфера «Продажи и обслуживание» (22% вакансий от всего объема), на третьем – сфера строительства и недвижимости (19%).  

 Среднее значение hh.индекса (соотношения числа резюме к числу вакансий) в 2025 году на рынке труда в целом по региону составило 6,1 резюме на одну вакансию, что соответствует сбалансированной ситуации на рынке и умеренной конкуренции за рабочие места. В начале года показатель находился на уровне 4,7 резюме на вакансию, а к его завершению вырос до 8,9. При этом кадровый дефицит сохранялся в сегментах с массовым наймом — прежде всего в розничной торговле — только 2,9 резюме на вакансию.

 По итогам 2025 года наиболее дефицитными профессиями в Архангельской области стали врачи — в среднем на одну вакансию приходилось 0,9 резюме. Далее следуют повара и пекари с показателем 1,5 резюме на вакансию, а также товароведы — 1,6 резюме на одну вакансию.

 

Профессия

hh.индекс

Врач

0,9

Повар, пекарь, кондитер

1,5

Товаровед

1,6

Главный врач, заведующий отделением

1,6

Агроном

2,0

Фармацевт-провизор

2,1

Электромонтажник

2,1

Слесарь, сантехник

2,8

Продавец-консультант, продавец-кассир

3,0

Директор магазина, директор сети магазинов

3,1

 

Наиболее востребованными профессиями у работодателей Архангельской области в 2025 году стали продавцы и кассиры — для этой категории региональные компании разместили более 3,1 тыс. вакансий. Второе место заняли водители с объемом спроса 2,1 тыс. предложений. На третьей позиции оказались менеджеры по продажам — почти 2 тыс. вакансий.

 При этом высокая востребованность не всегда означает максимальный уровень оплаты труда. Так, медианная предлагаемая зарплата продавцов и кассиров по итогам 2025 года составила 49,2 тыс. рублей. 

Между тем сильнее всего в годовом выражении медианная зарплата в рейтинге востребованных специалистов в Архангельской области выросла для упаковщиков (+87% до 105,9 тыс. рублей), а меньше всего – для врачей (+3%). 

 

Профессия

Количество вакансий, в тыс.

Медианная предлагаемая зарплата, руб.

Динамика медианной предлагаемой зарплаты за год

Продавец-консультант, продавец-кассир

3126

49 200

+11%

Водитель

2159

195 600

+18%

Менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами

1986

75 100

+17%

Оператор call-центра, специалист контактного центра

1810

60 900

+52%

Врач

1645

82 900

+3%

Повар, пекарь, кондитер

1488

60 100

+16%

Разнорабочий

1461

116 100

+39%

Упаковщик, комплектовщик

1278

105 900

+87%

Курьер

1123

144 600

+21%

Электромонтажник

1084

92 300

+42%

 


