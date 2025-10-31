Продавцы рулят. Итоги 2025 года на рынке труда Архангельской области

Эксперты hh.ru проанализировали более 1,2 млн вакансий в СЗФО, включая 38 тыс. предложений в Архангельской области, размещённых на hh.ru с января по декабрь 2025 года. По итогам исследования специалисты подвели итоги рынка труда уходящего года и обозначили ключевые тренды на 2026 год.

Структура спроса в Архангельской области

Первая десятка профессиональных сфер формирует две трети спроса на кадры у работодателей Архангельской области. На первом месте рабочий персонал (30% от всего объёма спроса или более 11 тыс. вакансий). На втором месте по спросу на кадры – сфера «Продажи и обслуживание» (22% вакансий от всего объема), на третьем – сфера строительства и недвижимости (19%).

Среднее значение hh.индекса (соотношения числа резюме к числу вакансий) в 2025 году на рынке труда в целом по региону составило 6,1 резюме на одну вакансию, что соответствует сбалансированной ситуации на рынке и умеренной конкуренции за рабочие места. В начале года показатель находился на уровне 4,7 резюме на вакансию, а к его завершению вырос до 8,9. При этом кадровый дефицит сохранялся в сегментах с массовым наймом — прежде всего в розничной торговле — только 2,9 резюме на вакансию.

По итогам 2025 года наиболее дефицитными профессиями в Архангельской области стали врачи — в среднем на одну вакансию приходилось 0,9 резюме. Далее следуют повара и пекари с показателем 1,5 резюме на вакансию, а также товароведы — 1,6 резюме на одну вакансию.

Профессия hh.индекс Врач 0,9 Повар, пекарь, кондитер 1,5 Товаровед 1,6 Главный врач, заведующий отделением 1,6 Агроном 2,0 Фармацевт-провизор 2,1 Электромонтажник 2,1 Слесарь, сантехник 2,8 Продавец-консультант, продавец-кассир 3,0 Директор магазина, директор сети магазинов 3,1

Наиболее востребованными профессиями у работодателей Архангельской области в 2025 году стали продавцы и кассиры — для этой категории региональные компании разместили более 3,1 тыс. вакансий. Второе место заняли водители с объемом спроса 2,1 тыс. предложений. На третьей позиции оказались менеджеры по продажам — почти 2 тыс. вакансий.

При этом высокая востребованность не всегда означает максимальный уровень оплаты труда. Так, медианная предлагаемая зарплата продавцов и кассиров по итогам 2025 года составила 49,2 тыс. рублей.

Между тем сильнее всего в годовом выражении медианная зарплата в рейтинге востребованных специалистов в Архангельской области выросла для упаковщиков (+87% до 105,9 тыс. рублей), а меньше всего – для врачей (+3%).

Профессия Количество вакансий, в тыс. Медианная предлагаемая зарплата, руб. Динамика медианной предлагаемой зарплаты за год Продавец-консультант, продавец-кассир 3126 49 200 +11% Водитель 2159 195 600 +18% Менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами 1986 75 100 +17% Оператор call-центра, специалист контактного центра 1810 60 900 +52% Врач 1645 82 900 +3% Повар, пекарь, кондитер 1488 60 100 +16% Разнорабочий 1461 116 100 +39% Упаковщик, комплектовщик 1278 105 900 +87% Курьер 1123 144 600 +21% Электромонтажник 1084 92 300 +42%



