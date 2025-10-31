Продавцы рулят. Итоги 2025 года на рынке труда Архангельской области

Эксперты hh.ru проанализировали более 1,2 млн вакансий в СЗФО, включая 38 тыс. предложений в Архангельской области, размещённых на hh.ru с января по декабрь 2025 года. По итогам исследования специалисты подвели итоги рынка труда уходящего года и обозначили ключевые тренды на 2026 год.
Структура спроса в Архангельской области
Первая десятка профессиональных сфер формирует две трети спроса на кадры у работодателей Архангельской области. На первом месте рабочий персонал (30% от всего объёма спроса или более 11 тыс. вакансий). На втором месте по спросу на кадры – сфера «Продажи и обслуживание» (22% вакансий от всего объема), на третьем – сфера строительства и недвижимости (19%).
Среднее значение hh.индекса (соотношения числа резюме к числу вакансий) в 2025 году на рынке труда в целом по региону составило 6,1 резюме на одну вакансию, что соответствует сбалансированной ситуации на рынке и умеренной конкуренции за рабочие места. В начале года показатель находился на уровне 4,7 резюме на вакансию, а к его завершению вырос до 8,9. При этом кадровый дефицит сохранялся в сегментах с массовым наймом — прежде всего в розничной торговле — только 2,9 резюме на вакансию.
По итогам 2025 года наиболее дефицитными профессиями в Архангельской области стали врачи — в среднем на одну вакансию приходилось 0,9 резюме. Далее следуют повара и пекари с показателем 1,5 резюме на вакансию, а также товароведы — 1,6 резюме на одну вакансию.
Профессия
hh.индекс
Врач
0,9
Повар, пекарь, кондитер
1,5
Товаровед
1,6
Главный врач, заведующий отделением
1,6
Агроном
2,0
Фармацевт-провизор
2,1
Электромонтажник
2,1
Слесарь, сантехник
2,8
Продавец-консультант, продавец-кассир
3,0
Директор магазина, директор сети магазинов
3,1
Наиболее востребованными профессиями у работодателей Архангельской области в 2025 году стали продавцы и кассиры — для этой категории региональные компании разместили более 3,1 тыс. вакансий. Второе место заняли водители с объемом спроса 2,1 тыс. предложений. На третьей позиции оказались менеджеры по продажам — почти 2 тыс. вакансий.
При этом высокая востребованность не всегда означает максимальный уровень оплаты труда. Так, медианная предлагаемая зарплата продавцов и кассиров по итогам 2025 года составила 49,2 тыс. рублей.
Между тем сильнее всего в годовом выражении медианная зарплата в рейтинге востребованных специалистов в Архангельской области выросла для упаковщиков (+87% до 105,9 тыс. рублей), а меньше всего – для врачей (+3%).
Профессия
Количество вакансий, в тыс.
Медианная предлагаемая зарплата, руб.
Динамика медианной предлагаемой зарплаты за год
Продавец-консультант, продавец-кассир
3126
49 200
+11%
Водитель
2159
195 600
+18%
Менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами
1986
75 100
+17%
Оператор call-центра, специалист контактного центра
1810
60 900
+52%
Врач
1645
82 900
+3%
Повар, пекарь, кондитер
1488
60 100
+16%
Разнорабочий
1461
116 100
+39%
Упаковщик, комплектовщик
1278
105 900
+87%
Курьер
1123
144 600
+21%
Электромонтажник
1084
92 300
+42%