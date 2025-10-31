Требуются в Архангельской области...

Вверх
 Аналитики ведущей онлайн-платформы по поиску работы hh.ru изучили рынок массового найма в Архангельской области и выявили значительный потенциал для роста благодаря автоматизации подбора персонала. Внедрение современных решений ускоряет процесс привлечения кандидатов в наиболее динамичных секторах на 40%, особенно в тех, где сотрудники часто переходят из одной сферы в другую.

 Анализ вакансий в Архангельской области показал, что наиболее востребованными работниками в массовом найме являются продавцы-консультанты и продавцы-кассиры — с начала 2025 года на hh.ru размещено 2,9 тыс. вакансий. Далее следуют операторы call-центра и специалисты контактного центра (1,8 тыс. вакансий), упаковщики и комплектовщики (1,25 тыс. вакансий), курьеры (1 тыс. вакансий) и кладовщики (более 300 вакансий).

 Уровень спроса и зарплаты сотрудников массового найма в Архангельской области

 Согласно данным hh.индекса, отражающего уровень конкуренции, наиболее острая нехватка кандидатов наблюдается в розничной торговле. В профессиях продавец-консультант и продавец-кассир hh.индекс составляет 2,6 резюме на вакансию, что свидетельствует о серьезном дефиците соискателей. Несмотря на рост медианной зарплаты с 48 300 до 51 500 рублей с января по октябрь 2025 года, работодатели продолжают испытывать значительные трудности с закрытием таких позиций.

 Курьеры (hh.индекс 3,5 резюме на вакансию) демонстрируют один из самых высоких доходов: медианная предлагаемая зарплата составляет 158 400 рублей. Широкая вилка от 100 000 до 200 500 рублей отражает дифференциацию по интенсивности труда и режиму работы.

 В профессиях упаковщик и комплектовщик hh.индекс 5,6 указывает на умеренный уровень конкуренции. Медианная зарплата в этой категории — 108 300 рублей, а верхняя граница вилки достигла 125 000 рублей (для работников с наибольшим количеством смен).

 hh.индекс для кладовщиков составляет 9,9 резюме на одну позицию, что говорит о высоком уровне конкуренции среди соискателей и быстром отклике. Медианная предлагаемая зарплата — 60 000 рублей, при этом вилка предложений варьируется от 46 000 до 150 000 рублей в зависимости от графика и объема задач.

 Наиболее конкурентной среди соискателей остаётся категория операторов call-центра: hh.индекс на уровне 10,7 резюме на вакансию указывает на высокий интерес кандидатов. При росте медианной зарплаты до 68 000 рублей эта сфера продолжает привлекать большое число откликов.

 Потенциал автоматизации: увеличение эффективности найма 

 «Анализ показывает, что работодатели, ведущие массовый наем сотрудников в Архангельской области, сталкиваются с системными вызовами, — комментирует Ксения Степанова, HRD Skillaz.Применение автоматизированных систем подбора позволяет сократить время закрытия вакансий на 50% и увеличить скорость поиска кандидатов на 40%. Это особенно актуально для категорий с низким порогом входа в профессию, где наблюдается регулярная текучесть кадров».

 Перспективы развития

 Внедрение автоматизированных решений в процессы массового найма становится ключевым фактором конкурентоспособности компании. Практика показывает, что использование технологий подбора снижает риск потери соискателей на 40%, поскольку кандидат, не получивший ответ в течение 1–3 дней, часто теряет интерес к вакансии. Кроме того, за счет уменьшения трудозатрат сокращается и стоимость найма — в среднем на 38%.

(фото с https://life.ru/p/1444298

26 ноябрь 08:18

