Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

РВК-Архангельск все праздничные дни работал в усиленном режиме

За первые 11 дней нового года сотрудники РВК-Архангельск устранили 31 повреждение на сетях водоснабжения и 6 – на сетях водоотведения, сняли 225 подпоров канализации и промыли 520 метров трубопроводов. Период пиковых нагрузок, который традиционно приходится на новогодние праздники, пройден в штатном режиме.

Сотрудники водоканала заранее подготовились к увеличению водопотребления в зимние каникулы. Чтобы удовлетворить повышенный спрос, была проведена подготовка систем и перенастройка уровней подачи воды на ЦОСВ и водонасосных станциях. Особое внимание уделено обслуживанию специализированной техники при низких температурах воздуха.

Из-за морозов в разы возросла нагрузка на бригады по обслуживанию и ремонту водоразборных колонок. Специалисты отогрели замерзшие колонки там, где они являются основным источником водоснабжения жителей, убрали наледь в Маймаксанском, Северном, Соломбальском округах, а также в округе Варавино-Фактория. 

«Учитывая, что РВК-Архангельск является предприятием непрерывного цикла, мы всегда и при любых погодных условиях готовы решать задачи по обеспечению бесперебойного водоснабжения и водоотведения областной столицы. Для этого в арсенале водоканала есть вся необходимая спецтехника, а самое главное - опытные специалисты ремонтных бригад. Благодаря оперативному реагированию были своевременно устранены все выявленные повреждения», — подчеркнул главный инженер предприятия Дмитрий Черкашин.

Директор по производству РВК-Архангельск  Александр Неумоин отметил, что специалисты компании работают без перерывов и выходных в организованном режиме дежурств. Их главная задача — обеспечить стабильную и качественную работу всех систем, включая подготовку, подачу и контроль качества воды.

С 12 января центр обслуживания абонентов РВК-Архангельск на ул.Касаткиной, 9 и дополнительный офис на пр. Никольском, 15 возобновили работу в обычном режиме. Прием абонентов осуществляется по понедельникам, вторникам, средам и пятницам с 8:00 до 17:00. 

Кол-центр и диспетчерская компании работают круглосуточно, сообщить о проблемах, связанных с водоснабжением и водоотведением, можно по телефону 61-00-00 (доб.1).

12 январь 13:14 | : Экономика

Главные новости


Не пожалеем крови своей. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Пенсии: сегодня, вчера, завтра

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2026 (74)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)



Деньги


все материалы
«    Январь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20