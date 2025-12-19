РВК-Архангельск все праздничные дни работал в усиленном режиме

За первые 11 дней нового года сотрудники РВК-Архангельск устранили 31 повреждение на сетях водоснабжения и 6 – на сетях водоотведения, сняли 225 подпоров канализации и промыли 520 метров трубопроводов. Период пиковых нагрузок, который традиционно приходится на новогодние праздники, пройден в штатном режиме.

Сотрудники водоканала заранее подготовились к увеличению водопотребления в зимние каникулы. Чтобы удовлетворить повышенный спрос, была проведена подготовка систем и перенастройка уровней подачи воды на ЦОСВ и водонасосных станциях. Особое внимание уделено обслуживанию специализированной техники при низких температурах воздуха.

Из-за морозов в разы возросла нагрузка на бригады по обслуживанию и ремонту водоразборных колонок. Специалисты отогрели замерзшие колонки там, где они являются основным источником водоснабжения жителей, убрали наледь в Маймаксанском, Северном, Соломбальском округах, а также в округе Варавино-Фактория.

«Учитывая, что РВК-Архангельск является предприятием непрерывного цикла, мы всегда и при любых погодных условиях готовы решать задачи по обеспечению бесперебойного водоснабжения и водоотведения областной столицы. Для этого в арсенале водоканала есть вся необходимая спецтехника, а самое главное - опытные специалисты ремонтных бригад. Благодаря оперативному реагированию были своевременно устранены все выявленные повреждения», — подчеркнул главный инженер предприятия Дмитрий Черкашин.

Директор по производству РВК-Архангельск Александр Неумоин отметил, что специалисты компании работают без перерывов и выходных в организованном режиме дежурств. Их главная задача — обеспечить стабильную и качественную работу всех систем, включая подготовку, подачу и контроль качества воды.

С 12 января центр обслуживания абонентов РВК-Архангельск на ул.Касаткиной, 9 и дополнительный офис на пр. Никольском, 15 возобновили работу в обычном режиме. Прием абонентов осуществляется по понедельникам, вторникам, средам и пятницам с 8:00 до 17:00.

Кол-центр и диспетчерская компании работают круглосуточно, сообщить о проблемах, связанных с водоснабжением и водоотведением, можно по телефону 61-00-00 (доб.1).