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Первая новогодняя декада для РВК-Архангельск выдалась напряженной

За первые 10 дней нового года сотрудники РВК-Архангельск устранили 23 повреждения на сетях водоснабжения и 5 – на сетях водоотведения, сняли 168 подпоров канализации. Период пиковых нагрузок, который традиционно приходится на новогодние праздники, пройден в штатном режиме. 

 Сотрудники водоканала заранее подготовились к увеличению водопотребления в зимние каникулы. Чтобы удовлетворить повышенный спрос, была проведена подготовка систем и перенастройка уровней подачи воды на ЦОСВ и водонасосных станциях. Особое внимание уделено обслуживанию специализированной техники – ей, как и людям, было непросто работать при температуре ниже -25 градусов.

 Из-за морозов в разы возросла нагрузка на бригады по обслуживанию и ремонту водоразборных колонок. В условиях низких температур специалисты отогрели замерзшие колонки там, где они являются основным источником водоснабжения жителей,  убрали наледь в Маймаксанском, Северном, Соломбальском округах, а также в округе Варавино-Фактория. 

 «Учитывая, что «РВК-Архангельск» является предприятием непрерывного цикла, мы всегда и при любых погодных условиях готовы решать задачи по обеспечению бесперебойного водоснабжения и водоотведения областной столицы. Для этого в арсенале водоканала есть вся необходимая спецтехника, а самое главное - опытные специалисты ремонтных бригад. Благодаря оперативному реагированию были своевременно устранены все выявленные повреждения», — подчеркнул главный инженер предприятия Дмитрий Черкашин.

 Директор по производству РВК-Архангельск  Сергей Шваяков подчеркнул, что специалисты компании работают без перерывов и выходных в организованном режиме дежурств. Их главная задача — обеспечить стабильную и качественную работу всех систем, включая добычу, подачу и контроль качества воды.

 С 9 января центр обслуживания абонентов РВК-Архангельск на ул.Касаткиной,9 и дополнительный офис на Никольском,15 возобновили работу в обычном режиме. Прием абонентов осуществляется по понедельникам, вторникам, средам и пятницам с 8:00 до 17:00. 

 Кол-центр и диспетчерская компании работают круглосуточно, сообщить о проблемах, связанных с водоснабжением и водоотведением, можно по телефону 61-00-00.

11 январь 11:52 | : Экономика

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