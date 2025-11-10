Юрист: в январе архангелогородцы получат смешной аванс

Январь — традиционно самый короткий рабочий месяц в году, поскольку в этом месяце много нерабочих праздничных дней (с 1 по 8 января). В этот Новый год нас вообще ждут очень длинные каникулы — с 31 декабря по 11 января включительно, всего 12 нерабочих дней. Давайте разберемся, изменится ли в связи с этим заработная плата в январе. Об этом жителям Поморья рассказывает Александр Южалин, руководитель юридической практики в SuperJob.

Продолжительные выходные не должны сказаться на заработной плате работников, которым установлен оклад. В соответствии со статьей 112 Трудового кодекса РФ, наличие в месяце нерабочих праздничных дней не влияет на размер оклада таких работников. Соответственно, «окладники» в деньгах не потеряют.

Если работнику установлен не оклад, а, например, часовая тарифная ставка или сдельная оплата труда, изменения в заработной плате могут быть. Все будет зависеть от того, сколько часов в общем в месяц отработает работник или какой объем работы выполнит. Но таким работникам по закону работодатель должен выплатить дополнительное вознаграждение, если в период с 1 по 8 января они не будут работать. Размер этого вознаграждения должен быть определен локальным нормативным актом организации. Если же работник будет привлечен в работе в нерабочие праздничные дни, такая работа должна быть оплачена в двойном размере.

Немного непривычным может показаться размер заработной платы за первую половину января (или, как еще говорят, аванс за январь). Дело в том, что работодатель платит работникам заработную плату дважды в месяц: аванс за первую половину месяца и окончательный расчет по окончанию месяца. При этом зарплата платится пропорционально отработанному времени. Следовательно, в аванс за январь войдет всего несколько рабочих дней (так как в первой половине января много праздников и выходных), а значит, и сам размер аванса получится небольшим. Но зато заработная плата за вторую часть месяца будет существенно выше обычной, и в итоге общая сумма оклада за январь останется той же.