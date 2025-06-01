Архангелогородцам рассказали, когда выгодно брать отпуск в 2026 году

Минтруд разработал и разместил на общественное обсуждение проект календаря праздничных и выходных дней на 2026 год. О том, как планировать работу и отдых на следующий год и что нужно учесть, жителям Архангельской области рассказывазал Александр Южалин, руководитель юридической практики в SuperJob.

Проект постановления предлагает перенести в 2026 году следующие выходные дни:

с субботы 3 января на пятницу 9 января;

с воскресенья 4 января на четверг 31 декабря.

Если проект будет принят, в 2026 году россиян ожидают длительные выходные:

- в новогодние праздники: с 31 декабря 2025 по 11 января включительно (12 дней);

- в феврале: с 21 по 23 февраля (3 дня);

- в марте: с 7 по 9 марта (3 дня);

- в мае: с 1 по 3 мая (3 дня) и с 9 по 11 мая (3 дня);

- в июне: с 12 по 14 июня;

- в ноябре один дополнительный выходной (праздничный день) — 4 ноября.

- в декабре 2026 новогодние праздники начнутся также с 31 декабря.

Когда выгодно или невыгодно брать отпуск в 2026 году

В чем логика определения выгодных и невыгодных месяцев? Если коротко отвечать на этот вопрос: чем меньше в месяце рабочих дней, тем невыгоднее брать отпуск в этом месяце для работников, которые получают оклад.

Почему так происходит? По закону наличие в месяце дополнительных выходных или нерабочих праздничных дней не влияет на размер оклада. В разных месяцах года разное количество рабочих дней (в зависимости от того, есть в месяце дополнительные выходные или нет), а оклад всегда будет одинаковый. К примеру, если работник получает оклад 100 000 рублей в месяц, то и в январе 2026 года, отработав 15 дней, и в июле 2025 года, отработав 23 дня, работник все равно получит 100 000 рублей. Но за счет того, что количество рабочих дней в месяце разное, стоимость одного дня работы тоже будет разной. Чтобы узнать стоимость одного рабочего дня, нужно размер оклада разделить на количество рабочих дней в месяце.

Отпуск же всегда оплачивается по одним и тем же правилам — исходя из средней заработной платы работника. Соответственно, для определения «выгодности» использования отпуска в том или ином месяце нужно сравнить свой ежедневный доход в этом месяце с средней дневной заработной платой. В том месяце, где стоимость одного рабочего дня будет выше среднедневного заработка, выгоднее продолжать работу, а там, где эти показатели примерно одинаковы или среднедневной заработок выше, выгодно использовать отпуск.

Следуя этой логике, можно определить самые выгодные и невыгодные месяцы 2025 года для использования отпуска. Так, самым выгодным месяцем для использования отпуска будет июль. Немного хуже будет апрель, сентябрь, октябрь и декабрь.

Самым невыгодным месяцем традиционно будет январь. Далее можно выделить май и февраль. Если вы решите использовать отпуск в эти месяцы, вы можете потерять в деньгах (отпускных) по сравнению с заработной платой. В эти месяцы выгодно работать и получить заработную плату за отработанное время. Остальные месяцы года будут средними по выгодности. В них также можно использовать отпуск без особой потери в деньгах.

Если у сотрудника стоит задача продлить установленные законом выходные (нерабочие) дни, наиболее привлекательным в этом плане будут январь и май. Например, если использовать часть отпуска в первой половине января (с 12 января) общий период отдыха получиться довольно долгим. Привлекательным вариантом также будет использовать часть отпуска в «перерыве между майскими праздниками» — с 4 по 8 мая.

Однако нужно учесть, что одновременно с этим, как было отмечено выше, январь и май будут являться и самыми невыгодными месяцами для использования отпуска с точки зрения отпускных выплат. В этом плане, например, январь 2026 года можно заменить на декабрь 2025 года (более выгодный месяц).

Как отразятся на заработной плате дополнительные выходные дни

Как ни будут распределены рабочие и выходные дни в 2026 году, это никак не повлияет на размер заработной платы работников, которые получают оклад. Наличие в некоторых месяцах дополнительных выходных означает лишь то, что стоимость одного рабочего дня у работника будет немного выше по сравнению с остальными месяцами года, где рабочих дней больше. Стимулирующие выплаты (премии, надбавки, доплаты) и компенсационные выплаты должны быть выплачены также в общем порядке, в соответствии с установленной системой оплаты труда.

У работников на сдельной системе оплаты труда или у работников, работа которых оплачивается по часовой тарифной ставке, ситуация немного другая. Заработная плата таких работников зависит от времени выполнения работы или от результата такой работы. Если в месяце мало рабочих дней, заработная плата у таких работников может быть меньше, чем в обычные месяцы. Для таких работников ст. 112 Трудового кодекса РФ предусматривает гарантию: если работники (которые не получают оклад) не привлекаются к работе в нерабочие праздничные дни, работодатель должен выплатить им дополнительное вознаграждение. Его размер определяет сам работодатель.