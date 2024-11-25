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Архангелогородцев просветили, как новогодние каникулы отразятся на зарплате

Январь — традиционно самый короткий рабочий месяц в году, поскольку в этом месяце много нерабочих праздничных дней (в этом году — по 8 января). В 2025 году первая рабочая неделя будет двухдневная — рабочие дни нас ждут 9 и 10 января, после чего опять наступят выходные 11 и 12 января (суббота и воскресенье). О том, изменится ли в связи с этим заработная плата в январерассказывает Александр Южалин, руководитель юридической практики в SuperJob.

Итак, в январе 2025 года будут длинные выходные. Это связанно с тем, что по закону с 1 по 8 января — нерабочие праздничные дни. Учитывая, что 1 января в следующем году — среда, у работающих на пятидневной рабочей неделе выходные начнутся с воскресенья 29 декабря и продлятся до 8 января включительно. В общей сложности — 11 выходных дней. 

При этом продолжительные выходные не должны сказаться на заработной плате работников, которым установлен оклад. В соответствии со статьей 112 Трудового кодекса РФ, наличие в месяце нерабочих праздничных дней не влияет на размер оклада. Соответственно, «окладники» в деньгах не потеряют. 

Если работнику установлен не оклад, а, например, часовая тарифная ставка или сдельная оплата труда, изменения в заработной плате могут быть. Все будет зависеть от того, сколько часов в сумме в месяц отработает работник или какой объем работы выполнит. Но таким работникам работодатель должен выплатить дополнительное вознаграждение, если в период с 1 по 8 января они не будут работать. Размер такого вознаграждения должен быть определен локальным нормативном актом организации. Если же работник будет привлечен в работе в нерабочие праздничные дни, такая работа должна быть оплачена в двойном размере. 

И скорее всего непривычным всем «окладникам» покажется размер заработной платы за первую половину января («аванс» за январь). Дело в том, что работодатель платит работникам заработную плату дважды в месяц: «аванс» за первую половину месяца и окончательный расчет по окончании месяца. При этом зарплата платится пропорционально отработанному времени. Следовательно, за январь в «аванс» будут входить всего несколько рабочих дней (так как в первой половине января много праздников и выходных), поэтому и сам размер аванса получится небольшим. Но зато заработная плата за вторую часть месяца будет существенно выше обычной, и в итоге общий размер оклада за январь останется тем же. 

03 январь 13:00 | : Экономика

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