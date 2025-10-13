Архангелогородцы стараются экономить на новогодних каникулах

Планируют свой новогодний бюджет 38% северян. Чаще это делают женщины (41%), чем мужчины (34%). Среди молодежи до 35 лет бюджет планируют 41%, а среди граждан старше 45 лет — 32%.



Опрос работающих жителей Архангельска показал, что каждый второй в этот Новый год планирует больше экономить по сравнению с прошлым годом. Такая установка наиболее характерна для мужчин (59% против 45% среди представительниц прекрасного пола). Хочет умерить расходы и молодежь до 35 лет (59%). Лишь 2% опрошенных готовы потратить больше, чем год назад. Каждый четвертый (24%) планирует уложиться в прошлогодний бюджет, и эта стратегия особенно популярна среди женщин (30%).



Говоря о желании экономить, наши люди, тем не менее, озвучивают бо́льшие суммы планируемых расходов, чем год назад, что, очевидно, связано с большей продолжительностью каникул. Средняя планируемая сумма на одного человека (без учета трат на подарки) составляет 22 500 рублей (+7% по сравнению с прошлым годом). Мужчины в среднем намерены потратить больше — 25 000 рублей, женщины — 19 700 рублей. Самый скромный бюджет у молодежи до 35 лет (15 900 рублей). Чем выше доход, тем больше средняя сумма: 17 200 рублей у опрошенных с доходом до 80 тысяч рублей в месяц до 28 900 рублей у тех, кто зарабатывает от 150 тысяч.