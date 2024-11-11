Только 54% архангелогородцев планируют накрывать новогодний стол

54% архангелогородцев планируют накрывать праздничный стол на Новый год. Средний бюджет ужина составляет 10500 рублей. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные горожане из Архангельска.

Близится Новый год, и многие архангелогородцы уже распланировали, как проведут эту ночь. Согласно опросу SuperJob, 3 из 10 человек организуют застолье на 2—4 человека, 17% — на 5—10 человек, еще 5% планируют собраться большой компанией (11 и более человек). 10% собираются праздновать в одиночестве. 29% опрошенных не планируют накрывать праздничный стол, а почти каждый пятый (17%) еще не определился по этому поводу.



Планами накрыть новогодний стол на небольшую компанию до 4 человек чаще делились женщины (32% против 27% среди мужчин), мужчины же чаще сообщали, что не собираются праздновать (34% против 24% среди женщин). Застолья более чем на 11 человек чаще в планах у архангелогородцев моложе 35 лет, с увеличением возраста опрошенных среди них все больше сторонников камерных посиделок и встречающих новый год в одиночестве.



На продукты и напитки для праздничного ужина горожане планируют потратить около 10500 рублей. По России в целом средняя сумма составляет 12000 рублей.