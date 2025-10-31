Вверх
Группа Аквилон в 2025 году построила в Поморье более 155 тыс. кв. м нового жилья

В Архангельске и Северодвинске в эксплуатацию введено 10 объектов жилой недвижимости. Это 2420 квартир, порядка 95% которых приобретены горожанами.

Самым масштабным объектом, строительство которого успешно завершено в столице Поморья стал жилой комплекс Akvilon City Towers на пересечении ул. Поморская и пр. Обводный канал. По программе развития застроенных территорий Группа Аквилон не только расселила здесь аварийные деревянные дома, но и построила для муниципалитета детский сад.


На ул. Урицкого рядом с новым жилым комплексом River park-2 весной будет открыт общедоступный мемориальный сквер в честь героического экипажа ледокольного парохода «А. Сибиряков» с памятным знаком.

 В  Северодвинске в строй введены 4-я и 7-я очереди жилого комплекса Квартал 100. В рамках этого масштабного проекта Группа Аквилон построила и передала муниципалитету полностью укомплектованный детский сад. Завершена работа по берегоукреплению озера Театральное, ведется подготовка к масштабному озеленению общедоступного парка на его берегу.

 Также в городе корабелов построены: 2-я очередь ЖК Аквилonline, 1-я очередь ЖК Аквилон Listva и 1-я очередь ЖК Аквилон NEO. В последнем в рамках областного закона о масштабных инвестпроектах 26 квартир передано региону для предоставления нуждающимся.

 В уходящем году в Архангельске и Северодвинске Группой Аквилон началось возведение 9 объектов: трех новых жилых комплексов, и шести новых очередей в строящихся комплексах. Всего в 2026-28 годах в этих домах эксплуатацию будет сдано более 1600 квартир.

 Отметим, что Архангельская область остается опорной площадкой для реализации проектов Группы Аквилон. Общий объем строительства нового жилья, которое Группа Аквилон осуществляет в Архангельске и Северодвинске составляет порядка 450 тыс. кв. м. 

 Реализуя шесть масштабных инвестиционных проектов Группа Аквилон: построила детсад в Квартале 100 в Северодвинске, строит там же общедоступный парк с берегоукроеплением озера Театральное; в четырех жилых комплексах 7% жилой площади будет передано для предоставления нуждающимся. Также в Архангельске будут построены: новое здание парусного центра «Норд», общедоступный ФОК и зарезервировано место под еще один. Всего по масштабным инвестпроектам будет построено 205 тыс. кв. м нового жилья.

 В рамках шести проектов комплексного развития территорий Группа Аквилон за свой счет расселяет в столице Поморья и городе корабелов 56 деревянных домов площадью 30 тыс. кв. м, 26 домов уже расселены. Также расселяются дома для размещения трех детсадов на 720 мест, школы на 1 тыс. мест, дополнительных зданий Архангельского морского кадетского корпуса и благоустройства общедоступных территорий площадью более 4 га. Еще один детсад и два сквера в Архангельске Группа Аквилон построила в рамках городской программы развития застроенных территорий. Всего в рамках КРТ будет построено около 310 тыс. кв. м нового жилья.

 В планах у Группы Аквилон в Поморье на ближайшие годы – порядка 500 тыс. кв. м с общим объемом инвестиций около 50 млрд. рублей.

Застройщики: ООО СЗ «Двина Финанс», ООО СЗ «Борей Инвест», ООО СЗ «Космос», ООО СЗ «Классика», ООО СЗ «Архгорстрой», ООО СЗ «Аквилон-Северодвинск»


