РВК-Архангельск обеспечит стабильную работу систем ЖКХ в новогодние праздники

Объекты и подразделения РВК-Архангельск подготовлены к работе в период продолжительных новогодних выходных. Все аварийно-ремонтные бригады и оперативные службы предприятия приведены в режим повышенной готовности.

На период с 31 декабря по 11 января составлен график дежурств руководителей и оперативных бригад, проведен инструктаж, подготовлена спецтехника, в том числе экскаваторы, илососы, самосвалы, тракторы и автокран.

Проведение плановых ремонтных работ с отключением водоснабжения на праздничные дни не запланировано.

Для ликвидации возможных нештатных ситуаций сформирован необходимый запас материально-технических средств, горюче-смазочных материалов, подготовлена техника, в том числе и для подвоза воды жителям города.

«Безопасность и комфорт горожан – наш главный приоритет в дни массовых праздников. Мы проверили готовность всех стратегических объектов: насосных станций, очистных сооружений и распределительных сетей. Особый акцент сделан на оперативном реагировании: наши диспетчеры и бригады будут работать в круглосуточном режиме, чтобы в случае внештатной ситуации немедленно принять меры. Вся эта работа направлена на то, чтобы жители Архангельска могли спокойно встретить праздники», - рассказал начальник Центральной диспетчерской службы РВК-Архангельск Илья Попов.

Избежать засоров бытовой канализацией помогут простые правила: не сливать в систему водоотведения жиры и пищевые отходы, а все бытовые отходы - полиэтиленовые пакеты, упаковку, средства гигиены необходимо утилизировать как твердые коммунальные отходы.

Центральная диспетчерская служба РВК-Архангельск будет работать круглосуточно. Любую информацию, связанную с водоснабжением и водоотведением, горожане могут узнать, позвонив телефону 61-00-00.



