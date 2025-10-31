Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

IT шагает по Поморью

За пять месяцев существования национальной системы подтверждения ИТ-компетенций, запущенной HeadHunter и Минцифры России, свои навыки оценили 367 тысяч соискателей по всей стране. Архангельская область в том числе подтвердила заинтересованность местных соискателей в проверке ИТ-навыков. 

 По данным на ноябрь, более 2,3 тысяч соискателей из Архангельской области смогли оценить свои ИТ-компетенции. «Жители Архангельской области – от студентов до опытных специалистов – прошли добровольную оценку, что говорит о высоком спросе на объективное подтверждение квалификации и стремлении к профессиональному развитию. Это формирует качественно новый кадровый резерв для цифровой экономики не только для региона, но и для всей страны», – прокомментировала Юлия Сахарова, директор hh.ru по СЗФО.

 Сейчас ИТ-отрасль уходит далеко за границы традиционного ИТ-бизнеса. ИТ-компании формируют только 38% спроса на ИТ-специалистов. Другая часть — это финансовый сектор (10%), розница (7%), услуги для бизнеса (6%), строительство (4%). Это говорит о том, что ИТ-компетенции глубоко внедрены в бизнес.

 По словам Сахаровой, сегмент рынка специалистов, связанный с ИИ, стремительно растет на волне генеративных технологий. Но бизнес уже переходит от фазы поверхностных инвестиций в использование ИИ к фазе осмысленного построения устойчивой ИТ-инфраструктуры. «Переход к практическому использованию ИИ уже происходит, и это провоцирует спрос на соответствующие кадры. Соискатели уже реагируют на этот тренд: количество резюме с упоминанием ИИ-навыков на hh.ru превысило четверть миллиона».  

 Особый интерес в регионе отмечается к таким компетенциям, как Linux, API, HTML, jаvascript и Docker. Среди языков программирования лидерами по количеству подтверждений стали Python, SQL и Java. Активное участие в проекте принимают студенты ведущих вузов региона, включая Северный (Арктический) федеральный университет (САФУ).

 Напомним, что Минцифры России и HeadHunter продолжают развивать национальную систему подтверждения ИТ-компетенций, созданную как ответ на запрос рынка на прозрачную и понятную проверку навыков соискателей. Благодаря проекту любой гражданин России, включая жителей Архангельской области, может на добровольной и безвозмездной основе подтвердить свои ИТ-компетенции и получить официальный сертификат Минцифры России.

08 декабрь 08:25 | : Экономика

Главные новости


Упражнения в прекрасном. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Илья Муромец vs Супермен. Ещё раз о квасном идиотизме

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2025 (118)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20