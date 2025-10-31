IT шагает по Поморью

За пять месяцев существования национальной системы подтверждения ИТ-компетенций, запущенной HeadHunter и Минцифры России, свои навыки оценили 367 тысяч соискателей по всей стране. Архангельская область в том числе подтвердила заинтересованность местных соискателей в проверке ИТ-навыков.

По данным на ноябрь, более 2,3 тысяч соискателей из Архангельской области смогли оценить свои ИТ-компетенции. «Жители Архангельской области – от студентов до опытных специалистов – прошли добровольную оценку, что говорит о высоком спросе на объективное подтверждение квалификации и стремлении к профессиональному развитию. Это формирует качественно новый кадровый резерв для цифровой экономики не только для региона, но и для всей страны», – прокомментировала Юлия Сахарова, директор hh.ru по СЗФО.

Сейчас ИТ-отрасль уходит далеко за границы традиционного ИТ-бизнеса. ИТ-компании формируют только 38% спроса на ИТ-специалистов. Другая часть — это финансовый сектор (10%), розница (7%), услуги для бизнеса (6%), строительство (4%). Это говорит о том, что ИТ-компетенции глубоко внедрены в бизнес.

По словам Сахаровой, сегмент рынка специалистов, связанный с ИИ, стремительно растет на волне генеративных технологий. Но бизнес уже переходит от фазы поверхностных инвестиций в использование ИИ к фазе осмысленного построения устойчивой ИТ-инфраструктуры. «Переход к практическому использованию ИИ уже происходит, и это провоцирует спрос на соответствующие кадры. Соискатели уже реагируют на этот тренд: количество резюме с упоминанием ИИ-навыков на hh.ru превысило четверть миллиона».

Особый интерес в регионе отмечается к таким компетенциям, как Linux, API, HTML, jаvascript и Docker. Среди языков программирования лидерами по количеству подтверждений стали Python, SQL и Java. Активное участие в проекте принимают студенты ведущих вузов региона, включая Северный (Арктический) федеральный университет (САФУ).

Напомним, что Минцифры России и HeadHunter продолжают развивать национальную систему подтверждения ИТ-компетенций, созданную как ответ на запрос рынка на прозрачную и понятную проверку навыков соискателей. Благодаря проекту любой гражданин России, включая жителей Архангельской области, может на добровольной и безвозмездной основе подтвердить свои ИТ-компетенции и получить официальный сертификат Минцифры России.