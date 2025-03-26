Жители Архангельской области рвутся в айтишники

На ИТ-рынке наблюдается значительный дисбаланс между ожиданиями работодателей и навыками соискателей: по данным hh.ru, ведущей российской платформы онлайн-рекрутинга, подавляющее большинство компаний сталкиваются с дефицитом навыков у кандидатов на ИТ-вакансии.

По данным hh.ru, на одну вакансию в сфере информационных технологий в Архангельской области приходится 23 активных резюме – желающих попасть на позиции ИТ-специалистов более чем достаточно. При этом годом ранее уровень конкуренции был ниже – 13 резюме от айтишников на одну вакансию. При этом среди джунов конкуренция еще выше и по разным специальностям может доходить до 20-30 кандидатов на место. Однако даже обилие кандидатов на рынке не упрощает задачу работодателям: закрывать ИТ-вакансии по-прежнему крайне сложно.

«Рынок труда - один из самых неэффективных рынков, в том числе из-за непрозрачности информации о реальных навыках кандидатов и большого распространения стереотипов. В сфере ИТ общая неэффективность рынка усугубляется тем, что в этой отрасли хочет работать огромное количество людей, чьи навыки часто не соответствуют ожиданиям работодателей. 93% работодателей, согласно данным нашего опроса, в большей или в меньшей степени недовольны компетенциями соискателей и ощущают нехватку навыков», - рассказал Дмитрий Сергиенков, генеральный директор hh.ru.

Повысить эффективность взаимодействия работодателей и соискателей призвана Национальная система подтверждения ИТ-компетенций , оператором которой выбрана компания hh.ru. Платформа для добровольного подтверждения ИТ-навыков с бесплатным тестированием в первую очередь рассчитана на разработчиков и других ИТ-специалистов, однако пройти оценку смогут все желающие. Все, кто успешно прошел тестирование, получают соответствующий значок в резюме на hh.ru. С 31 мая также появилась возможность получить сертификат Минцифры на Госуслугах об успешном подтверждении навыка.

В ходе экспертной сессии на конференции ЦИПР (видео можно посмотреть тут ) представители российских BigTech-компаний и образования обсудили, как за последние годы изменился рекрутинг в ИТ-сфере, какие компетенции востребованы работодателями и что даст системная оценка навыков.

Как отметил во время дискуссии Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, задача проекта - увеличить долю успешных собеседований при поиске ИТ-специалистов. Министр выразил уверенность, что система подтверждения ИТ-компетенций будет пользоваться спросом, так как соискателям будет проще строить диалог с работодателями. Кроме того, она покажет, на чем необходимо делать акценты в системе подготовки кадров.

По данным исследования hh.ru, наличие подтвержденных навыков в резюме уже сейчас - важный критерий выбора кандидатов для трех из десяти работодателей.

«Общая система подтверждения ИТ-компетенций сделает рынок труда ИТ-специалистов более эффективным и конкурентным. Мы не боимся этой конкуренции: нам есть что предложить соискателям. Сегодня мы внедряем агентный искусственный интеллект. Уже сейчас разработчики, которые используют инструменты AI, эффективнее тех, кто их не использует. Сбер уже предъявляет высокие требования по владению технологиями AI к сотрудникам и будет ожидать развитых навыков работы с AI от кандидатов», - поделился Кирилл Меньшов, старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка.

Современные требования к профессионалам стремительно меняются, и традиционные методы оценки знаний должны отвечать вызовам настоящего времени. Внедрение матрицы компетенций позволяет не только фиксировать уровень навыков, но и прогнозировать траекторию развития специалиста. Кстати, по данным опросов, 57% участников тестирования на hh.ru делают это для самопроверки – чтобы понять, соответствуют ли их навыки запросам рынка.

«Подход ПАО «Ростелеком» основан на объективных метриках, что делает оценку прозрачной, а подготовку — максимально эффективной. Ключевая задача — создать бесшовность от профессиональных компетенций к цифровым. Мы совместно с другими крупными ИТ компаниями участвуем в разработке компетентностной модели, где каждый навык имеет измеримые критерии. Национальная система подтверждения ИТ-компетенций ускорит обновление базы навыков и позволит ит компаниям иметь базовый стандарт. Это не просто оценка — это инструмент роста для специалистов и кадровая стратегия для Общества», — отметил Владимир Татаринцев, директор по развитию стратегических проектов «Ростелеком».

Важно, что Национальная система подтверждения ИТ-компетенций поддерживает гибкую архитектуру: в нее можно быстро добавлять новые направления и навыки, обновлять содержимое без долгих циклов производства, а результаты становятся доступны сразу после тестирования.

«Работодатели имеют разные требования к одним и тем же навыкам, поскольку мы нанимаем сотрудников под конкретные задачи, которые отличаются от компании к компании. В VK мы допускаем гибкость сочетания навыков в профиле должности. Поэтому для платформы компетенций важно, чтобы работодатели смогли договориться о едином понимании глубины и перечня компетенций. В таком случае система оценки будет единой, а компании получат возможность под каждую задачу собирать гибкий профиль компетенций», — отметила Ася Кучай, вице-президент по персоналу и образовательным проектам, VK.

Контент и требования к тестам для подтверждения ИТ-навыков на hh.ru разрабатывает экспертный совет, в который входят российские BigTech-компании.

«hh.ru создает инфраструктуру оценки ИТ-навыков, которой до этого в подобных масштабах не было. И делаем мы это вместе с партнерами из бизнеса, а также научной и образовательной сферы. Мы полагаемся на их экспертизу и опыт, в том числе валидируем методологию оценки и содержание тестов с экспертным советом. Для бизнеса это возможность влиять на тематическое наполнение тестов по навыкам и таким образом доносить до ИТ-специалистов требования рынка. По сути, это способ синхронизации ожиданий всех сторон. Также немаловажно, что новая система оценки навыков будет давать реальные сигналы для системы образования: какие есть запросы у рынка. Таким образом, в среднесрочной перспективе мы увидим рост уровня навыков ИТ-специалистов и их более точное соответствие ожиданиям работодателей», - заключил Дмитрий Сергиенков.