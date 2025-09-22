Вверх
На слете. Молодые специалисты "РВК-Архангельск" формируют будущее отрасли

В Томске завершился ежегодный корпоративный слёт молодых специалистов Группы компаний «Росводоканал» — «#ВРЕСУРСЕ». Мероприятие, собравшее 40 перспективных сотрудников со всей страны, стало площадкой для обучения, генерации идей и укрепления командного духа.

РВК-Архангельск на форуме представила Нина Григорчук, начальник управления охраны труда, экологической, промышленной, пожарной безопасности и ГОЧС. Программа слёта объединила интенсивную образовательную часть с практикой: участники посещали мастер-классы по развитию критического мышления, ораторскому искусству и аргументации, а также разрабатывали собственные проекты в рамках деловой игры «Мой проект будущего».

«Подобные мероприятия — это мощный импульс для личного и корпоративного роста, — поделилась впечатлениями Нина Григорчук. — Здесь ты не только прокачиваешь профессиональные навыки, но и видишь общую картину: какие масштабные задачи решает «Росводоканал», как выстроена стратегия развития и какую роль в этих процессах играет каждый из нас. Осознавать, что мы — часть одной большой команды, которая не стоит на месте, а активно меняет отрасль, — невероятно вдохновляет. Это даёт четкий вектор для развития и укрепляет веру в общее дело».

По итогам слёта молодые специалисты сформировали ряд проектных инициатив, направленных на развитие ГК «Росводоканал» и поддержку сотрудников. Традиционный формат мероприятия уже доказал свою эффективность: он позволяет не только обмениваться опытом и укреплять корпоративную культуру, но и выявлять лидеров, способных предлагать смелые, современные решения для водной отрасли России.


