РВК-Архангельск обучает сотрудников безопасным условиям труда

Обучение по технике безопасности на производстве организовано на постоянной основе. Каждый сотрудник, в зависимости от профиля его работы, обучается или обновляет знания по охране труда раз в год.

Обязательным требованием является применение полученных знаний в работе. Еженедельно сотрудники отдела по охране труда проводят проверки на объектах производства работ. Причем, не только своих сотрудников, но и специалистов подрядных организаций. Требование – неукоснительное соблюдение техники безопасности на производстве.

«Выездные проверки привлекают внимание к ответственности каждого за безопасность труда свою и своих работников. Наши мастера и слесаря знают, что должны работать в касках, использовать индивидуальные средства защиты, проверять, как у них укреплены стенки котлована. Это вопрос жизни и здоровья. Мы проверяем, все ли исправно и в полном объеме работает, консультируем и предлагаем пути решения в случаях, когда из-за специфики работы нет возможности строго выполнить требования охраны труда, - рассказала начальник управления охраны труда, экологической, промышленной, пожарной безопасности и ГОЧС РВК-Архангельск Нина Григорчук. – Такие проверки дисциплинируют сотрудников, позволяют оценить фактическое состояние охраны труда на рабочем месте, выявить потенциальные риски, правильно оценить опасность. Несколько месяцев такой планомерной работы – и мы видим прогресс: каски на головах, перчатки на руках, страховочные средства – всегда в передвижной ремонтной мастерской. Работники сами понимают важность безопасности производства».

В мае в РВК-Архангельск начал функционировать свой учебный класс по охране труда и технике безопасности на производстве. Здесь проходит обучение безопасным методам работы, применению средств коллективной и индивидуальной защиты, оказанию первой помощи пострадавшим с отработкой на тренажере.

«Ранее, когда мы проводили внутреннее обучение в помещениях других подразделений, мы не могли использовать в полной мере наглядный материал. Упор в основном был на лекции. Создание учебного зала серьезно улучшило качество обучения, сейчас мы с лёгкостью интегрируем видеоматериалы и презентации в лекции. И работники чувствуют себя увереннее: они охотно задают вопросы, делятся рабочими ситуациями», - рассказала руководитель группы охраны труда РВК-Архангельск Елена Левкова.

В службе охраны труда РВК-Архангельск отметили, что в процессе обучения действия и навыки персонала по соблюдению безопасных условий труда доводятся до автоматизма. «Мы отрабатываем знания в теории и на практике, потому что понимаем: обучение сотрудников требованиям охраны труда – это часть успешной и безопасной работы всего предприятия», - резюмировала Нина Григорчук.