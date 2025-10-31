РВК-Архангельск с помощью ИИ меняет отношение сотрудников к безопасности

Молодые специалисты РВК-Архангельск Наталья Заречная и Светлана Рубцова заняли третье место на корпоративной научно-практической конференции. Их проект по использованию искусственного интеллекта для визуализации производственных рисков был высоко оценен жюри за практическую пользу и инновационность.

Идея проекта родилась из рутинной задачи — проверки на объектах. После их проведения специалисты по охране труда решили, что существующие методы можно сделать еще более эффективными. Вместо сухой теории внедрить современные инструменты, которые наглядно продемонстрируют важность безопасного труда.

«Раньше коллеги-производственники не всегда проецировали риски на себя. Теперь с помощью ИИ мы создаем наглядные ролики на основе их же фотографий с объектов. Люди видят не абстрактную ситуацию, а себя и то, что с ними может произойти, если не соблюдать технику безопасности», — подчеркивает начальник управления по охране труда, экологической, промышленной, пожарной безопасности и ГОЧС РВК-Архангельск Нина Григорчук.

Суть метода заключается в следующем: цифровые фотографии, сделанные во время проверок, загружаются в нейросеть. Та, в свою очередь, генерирует короткие визуальные сценарии развития событий, наглядно демонстрируя потенциальные последствия нарушений — от падения инструментов до более серьезных инцидентов.

Несмотря на то, что Наталья и Светлана пришли в компанию только в 2025 году, их инициатива нашла полную поддержку.

«У нас молодой и творческий коллектив. Здесь так: возникла идея – сделай, чтобы она была реализована. Наш руководитель предложила нам подумать, как поставить современные технологии на службу безопасности. Мы не ожидали, что наш метод окажется настолько эффективным», — поделилась Наталья Заречная.

«Теперь мы моделируем с помощью искусственного интеллекта ролик, и коллеги наглядно видят, к чему может привести возможные нарушение. Это работает гораздо лучше слов», — добавила Светлана Рубцова.

Руководство компании высоко оценило не только успех сотрудниц, но и саму культуру обмена опытом внутри группы компаний.

«Замечательно, что мы имеем возможность обмениваться идеями внутри компании. Корпоративная конференция — это отличная возможность для молодых специалистов проявить себя и принять участие в формировании новых процессов для развития водоканалов в регионах. Мы гордимся результатом, который показали наши специалисты», — отметил генеральный директор РВК-Архангельск Андрей Поташев.

Успешный опыт архангельского водоканала по использованию ИИ в охране труда будет тиражирован среди других предприятий ГК «Росводоканал».