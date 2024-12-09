РВК-Архангельск обеспечивает работникам предприятия безопасные условия труда





РВК-Архангельск уделяет особое внимание безопасности своих сотрудников. На предприятии регулярно проводятся занятия по охране труда, которые помогают специалистам быть в курсе всех необходимых правил и норм. Эти занятия проходят как в очном формате, так и дистанционно, что делает их доступными для всех сотрудников.

Цель охраны труда — не только предотвращение профессиональных заболеваний и несчастных случаев на производстве, но и обучение сотрудников выявлению угроз и рисков, чтобы они могли обезопасить себя и своих коллег. Поэтому график учебы в рабочем процессе соблюдается неукоснительно.

«Во время обучения мы закрепляем у коллег привычки к соблюдению безопасных условий труда, — рассказывает начальник управления охраны труда, экологии, промышленной и пожарной безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций РВК-Архангельск Нина Григорчук. — Поэтому, где бы ни находились наши сотрудники, — в офисе, на выполнении работ в ограниченном замкнутом пространстве или в специализированном служебном автомобиле, — безопасность всегда остаётся на первом месте».

Важную роль в этом играют регулярные проверки бригад на местах. Сотрудники управления по охране труда каждую неделю выезжает на объекты, где совместно с бригадирами на местах разбирают конкретные случаи и выявляют потенциальные риски. Такая практика позволяет оперативно устранять возможные проблемы и повышать общую культуру безопасности на предприятии.

«Мы обязательно проверяем, используют ли наши работники средства индивидуальной защиты, в наличии ли у них страховочные привязи, правильно ли закреплена раскопка, как огорожено место проведения работ. Все эти факторы важны для безопасности рабочего процесса. Сейчас, спустя год после начала таких проверок, очень заметно, как изменилось отношение самих рабочих к требованиям охраны труда», - отметила руководитель группы по охране труда РВК-Архангельск Елена Левкова.

Безопасность занимает центральное место среди корпоративных ценностей группы компаний «Росводоканал» наряду с ответственностью, командным взаимодействием и добросовестностью. Компания рассматривает сохранение жизни и здоровья своих сотрудников, а также поддержание высоких стандартов безопасности на производственных объектах как ключевые приоритеты своей деятельности.



