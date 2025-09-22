Вверх
Операторы кол-центра РВК-Архангельск приняли около 135 000 звонков с начала года

РВК-Архангельск подводит итоги работы контакт-центра с населением за 11 месяцев текущего года. Ключевая цифра —  порядка  135 000 обращений, принятых по многоканальному телефону «горячей линии» 61-00-00. Ежедневно операторы помогают в среднем 430 абонентам, а в периоды нештатных ситуаций количество звонков возрастает до 900 и более.

Для обеспечения максимальной доступности и минимизации времени ожидания круглосуточный номер 61-00-00 поддерживает возможность одновременного приёма до 60 звонков. Это позволяет оперативно реагировать на обращения даже на пиковые нагрузки и обеспечивать высокое качество сервиса для каждого позвонившего.

Анализ обращений показывает структуру запросов и приоритеты абонентов.

«Лидерами по количеству звонков традиционно становятся вопросы учёта воды: передача показаний, уточнение задолженности, заявки на работу с приборами учёта. По этим темам мы приняли 121 237 обращений», — комментирует Татьяна Каргополова, ведущий специалист отдела по работе с населением РВК-Архангельск. - Особую важность имеют аварийные и нештатные ситуации. За 11 месяцев поступило более 12 500 сообщений об утечках, проблемах с давлением или отсутствии водоснабжения. Кроме того, жители активно помогают в контроле за благоустройством — принято 272 заявки по качеству работ после раскопок».

Более 1 500 звонков, принятых операторами водоканала, формально были «не по адресу» — жители сообщали, например, о проблемах с горячей водой или на сетях, не относящихся к РВК-Архангельск. Даже в таких случаях операторы не оставляют абонентов без поддержки, а подсказывают, куда следует обратиться для решения вопроса.

Быть оператором «горячей линии» — значит обладать стрессоустойчивостью, вниманием и умением мгновенно ориентироваться в ситуации. В отделе царит принцип взаимопомощи: при необходимости на звонки отвечают все, включая руководство.

«Умение работать с абонентами — наш общий навык. Если в кол-центре повышенная нагрузка или кто-то отсутствует, на телефон отвечу я, как руководитель. Пик активности, безусловно, приходится на период с 20-го числа, когда большинство передаёт показания. Мы понимаем, что звонок для многих — самый удобный и привычный способ связи, и делаем всё, чтобы помочь каждому», — рассказывает Евгения Ратенкова, начальник управления сопровождения продаж РВК-Архангельск.

Контакт-центр РВК-Архангельск — это не просто служба приёма звонков, а важнейший элемент системы жизнеобеспечения города. От его оперативной и слаженной работы напрямую зависит скорость решения проблем с водоснабжением, водоотведением и благоустройством, а значит — и качество жизни архангелогородцев.

Напомним, что связаться с кол-центром РВК-Архангельск можно круглосуточно по телефону 61-00-00. Операторы готовы принять показания, ответить на вопросы по тарифам и состоянию лицевого счёта, зарегистрировать заявку на услугу или аварийную ситуацию. При необходимости они переключат звонок на профильного специалиста предприятия для углублённой консультации.

02 декабрь 08:30 | : Экономика

