Кол-центр РВК-Архангельск принимает звонки горожан круглосуточно

В 2024 году кол-центр РВК-Архангельск принял 157 218 звонков, большая часть из которых –129 000 – это передача показаний, сверка расчетов, вопросы по задолженности. Аварийных заявок за год оформлено 27 270, еще 355 касались вопросов благоустройства.

Ежедневно кол-центр предприятия обрабатывает порядка 430 звонков, но в случае нештатных ситуаций количество возрастает до 900 и более. Для удобства горожан работает многоканальный круглосуточный номер «горячей линии» 61-00-00, который позволяет одновременно принимать до 60 звонков. Это минимизирует время ожидания ответа и повышает качество обслуживания.

«На «горячей линии» с населением умеет работать каждый сотрудник отдела. Поэтому в случае отсутствия специалиста кол-центра даже я, руководитель, принимаю звонки. Самый «пик» у нас наступает с 20-го числа каждого месяца, когда люди передают показания. Звонок к нам - это самый востребованный способ связи с водоканалом, и мы делаем все, чтобы помочь каждому человеку», - рассказала начальник управления сопровождения продаж РВК-Архангельск Евгения Ратенкова.

Работа у операторов «горячей линии» напряжённая, требует постоянного внимания, особой выдержки и умения быстро реагировать на ситуацию.

«Работа нашего кол-центра — важный элемент взаимодействия с абонентами. Мы понимаем, что своевременное решение проблем с водоснабжением, водоотведением и благоустройством напрямую влияет на качество жизни горожан. Наши операторы работают круглосуточно, чтобы быстро решать возникшие проблемы. А разъяснение волнующих людей вопросов — это показатель нашей открытости и уважения к ним», - отметила ведущий специалист отдела по работе с населением РВК-Архангельск Татьяна Каргополова.

За два месяца 2025 года в архангельский водоканал позвонили 25 708 человек. В 23 220 случаях люди искали разъяснения по показаниям счетчиков, расчетам и задолженностям, а также подавали заявки на замену и поверку приборов учета. 2 465 раз были оставлены аварийные заявки, требующие незамедлительного реагирования.