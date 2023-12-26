Кол-центр РВК-Архангельск всегда готов к ответу

Операторы кол-центра архангельского водоканала в 2023 году приняли и обработали более 136 000 звонков абонентов. За полтора месяца текущего года принято более 17 000 звонков.

«РВК-Архангельск постоянно расширяет каналы связи для потребителей. Несмотря на возможность дистанционно через цифровые сервисы решать вопросы, самым востребованным каналом связи для абонентов по-прежнему остается кол-центр. Его сотрудники ежедневно отвечают на более чем 800 звонков», - рассказала начальник управления сопровождения продаж РВК-Архангельск Евгения Ратенкова.

Традиционно большая часть обращений связана с производственной деятельностью – абоненты делают заявки об отсутствии водоснабжения, на снятие подпоров канализации, сообщают об открытых колодцах.

«Сезонность накладывает свой отпечаток на тематику звонков горожан. Например, сейчас, когда стоят морозы, мы принимаем много обращений от жителей деревянных домов на отсутствие водоснабжения из-за замерзших вводов на дома. Ведем с ними разъяснительную работу – объясняем, что утепление внутридомовых коммуникаций и их отогрев – зона ответственности управляющей компании. В 2023 году чаще всего горожане звонили, чтобы уточнить вопросы по начислениям и по приборам учета – таких обращений было более 80 000. Бывает, что люди сообщают о перебоях горячего водоснабжения либо о проблемах на сетях, не находящихся на балансе нашего предприятия. В таких случаях наши сотрудники всегда подсказывают, куда нужно обратиться с этими вопросами», - рассказала ведущий специалист отдела по работе с населением РВК-Архангельск Татьяна Каргополова

Позвонив в кол-центр РВК-Архангельск по телефону 61-00-00 и в тоновом режиме набрав цифру один, можно сообщить о проблемах с водоснабжением или водоотведением, отсутствием крышек на колодцах или воды в водоразборных колонках. Такие заявки сразу попадают в Центральную диспетчерскую службу.

Нажав цифру два после набора номера 61-00-00, можно проконсультироваться по начислениям и тарифообразованию на холодную воду и канализацию, а также перерасчетами.

Цифра три - для тех, кто звонит, чтобы передать показания, оставить заявку на постановку прибора учета, его оформление, поверку или опломбировку счетчиков.

При нажатии цифры четыре звонок абонента будет переведен на оператора. Для удобства абонентов работают 60 выделенных линий.

Кол-центр РВК-Архангельск создан в 2018 году и работает круглосуточно. Операторы также отвечают вопросы по WhatsApp +7 (818) 261-00-00. Этот сервис максимально удобен – здесь есть возможность без поездки в офис задать интересующие вопросы и передать необходимые документы. Ответ каждый написавший получит в порядке очереди в рабочее время.