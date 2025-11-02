Автотранспорт поехал по мосту через реку Онега в Каргопольском округе

Дорожные работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и Народной программы Единой России.



Дорожники завершают благоустройство территории. Ввод мостового перехода в эксплуатацию состоится в ближайшее время.



Мост через Онегу расположен на 213-м километре автомобильной дороги Долматово – Няндома – Каргополь – Пудож, одной из самых оживленных трасс региона. Сооружение, протяженность которого более 300 метров, обеспечивает транспортную связь левобережной и правобережной частей Каргополя и близлежащих населенных пунктов.



Ремонт объекта стартовал в августе 2024 года. Ввиду высокого транспортного потока реверсивное движение обеспечивалось на протяжении всего периода ремонта. Стоимость работ составила порядка 324 миллионов рублей.