Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Автотранспорт поехал по мосту через реку Онега в Каргопольском округе

Дорожные работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и Народной программы Единой России.

Дорожники завершают благоустройство территории. Ввод мостового перехода в эксплуатацию состоится в ближайшее время.

Мост через Онегу расположен на 213-м километре автомобильной дороги Долматово – Няндома – Каргополь – Пудож, одной из самых оживленных трасс региона. Сооружение, протяженность которого более 300 метров, обеспечивает транспортную связь левобережной и правобережной частей Каргополя и близлежащих населенных пунктов.

Ремонт объекта стартовал в августе 2024 года. Ввиду высокого транспортного потока реверсивное движение обеспечивалось на протяжении всего периода ремонта. Стоимость работ составила порядка 324 миллионов рублей.

27 ноябрь 12:26 | : Экономика

Главные новости


Дональд Трамп. «Миру - мир»
Голод. Из прошлого Поморья

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2025 (371)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20