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В Архангельской области отмечен взрыв спроса на специалистов в деревообработке

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали вакансии деревообрабатывающей промышленности в Архангельской области за последний месяц, и выявили, на какую зарплату могут рассчитывать соискатели, а также, какие профессии больше всего востребованы в данной отрасли. 

 За последний месяц в Архангельской области на 69% вырос спрос на работников в сфере деревообработки по сравнению с весной прошлого года.  

 С начала апреля наиболее востребованными кадрами в деревообработке и лесной промышленности в Архангельской области стали представители строительных специальностей: 38% вакансий приходится именно на эту категорию сотрудников. Также компании Архангельской области активно ищут рабочий персонал (30% от числа всех вакансий деревообрабатывающей отрасли) и специалистов-агрономов – 15% вакансий. Каждая седьмая вакансия в лесной и деревообрабатывающей сфере приходится на логиста и работника сферы транспорта. 

 61% от числа всех вакансий в лесной отрасли в регионе предлагают доход от 70 000 руб., 40% – от 90 000 руб. Каждая пятая вакансия предусматривает заработную плату от 110 000 руб. и лишь 6% (от числа всех вакансий деревообрабатывающей отрасли в Архангельской области) – от 135 000 руб. При этом средняя заработная плата в Архангельской области составляет 60 000 руб. 

 Самая высокая заработная плата деревообрабатывающей отрасли в Архангельской области зафиксирована в вакансии «Заместитель директора по капитальному строительству», зарплата от 200 000 руб. на руки. В обязанности будущего работника войдет организация и контроль выполнения работ по строительству объектов подрядными организациями и собственным персоналом, разработка, корректировка и контроль исполнения графиков строительства и бюджета проекта, контроль качества работ. Работодатель выделяет следующие требования к кандидату: высшее образование (ПГС), опыт работы не менее 5 лет в сфере строительства на руководящих должностях. 

 Между тем летний сезон (многие компании из разных отраслей активизируются, в это время подстёгивая кросс-функциональную конкуренцию), повышенная потребность в работниках, а также ярко выраженный кадровый дефицит на фоне количественной нехватки кандидатов толкают работодателей из лесной промышленности на расширение границ в вопросах найма персонала. Так, с начала весны 2023 года у компаний на 23% выросло число вакансий для соискателей без опыта вообще

Работодатели Архангельской области ищут специалистов с занятостью на полный рабочий день: в 52% от всех опубликованных вакансий с начала апреля. Остальные 48% вакансий предполагают вахтовый метод работы. 

26 май 09:27 | : Экономика

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