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В Архангельской области ищут студентов на неполный рабочий день

Аналитики hh.ru выяснили, на какие должности и зарплаты могут претендовать студенты, которые хотят совмещать учебу с работой. 

Приближается начало нового учебного года, а значит для многих студентов станет актуальным вопрос о поиске работы или подработки, которая бы не отнимала слишком много времени от основной учебной деятельности, но приносила бы деньги. В ответ на это работодатели предлагают вакансии на неполный день или удаленку. Так, в Архангельской области только за август было размещено более 500 вакансий с частичной занятостью. Работу со сменным графиком предоставляют 29% компаний, с гибким – 11%, удаленно – 5%. По сравнению с прошлым годом местные работодатели увеличили число предложений о работе с частичной занятью для студентов на 45%. 

В топ-5 сфер, где приветствуют студентов-работников на неполный день в Архангельской области вошли: «Розничная торговля» (32% от общего числа вакансий с частичной занятостью), «Услуги для бизнеса» (11%), «Информационные технологии» (10%), «Перевозки, логистика, ВЭД» (5%) и «СМИ, реклама, маркетинг» (5%). Работодатели чаще остальных ищут продавцов-консультантов, курьеров, менеджеров по работе с клиентами. 

Диапазон предлагаемых зарплат, на которые могут претендовать студенты, ищущие подработку во время учебы в регионе, от 20 000 до 45 000 рублей. Причем более трети вакансий (43%) в регионе указан доход выше среднего по рынку – от 59 000. 

Топ-10 актуальных вакансий с частичной занятостью, Архангельская область, август, 2023:

  1. Мобильный Фотограф, от 50 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/83639570 
  2. Системный администратор, https://spb.hh.ru/vacancy/85061905 
  3. SMM-менеджер, от 20 000 до 40 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/84835957 
  4. Педагог дополнительного образования, от 28 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/84887633 
  5. Бармен, от 50 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/84960567 
  6. Начинающий сотрудник в кафе, от 42 500 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/83940059 
  7. Мастер паровых коктейлей, от 50 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/84961674 
  8. Работник торгового зала, до 90 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/83907467 
  9. Аниматор на детских мероприятиях, от 30 000 до 55 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/83953683 
  10. Выездной представитель банка, от 40 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/82834756 

(кадр из к/ф «Операция Ы и другие приключения Шурика»)

17 август 08:18 | : Экономика

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