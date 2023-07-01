В Архангельской области ищут студентов на неполный рабочий день

Аналитики hh.ru выяснили, на какие должности и зарплаты могут претендовать студенты, которые хотят совмещать учебу с работой.
Приближается начало нового учебного года, а значит для многих студентов станет актуальным вопрос о поиске работы или подработки, которая бы не отнимала слишком много времени от основной учебной деятельности, но приносила бы деньги. В ответ на это работодатели предлагают вакансии на неполный день или удаленку. Так, в Архангельской области только за август было размещено более 500 вакансий с частичной занятостью. Работу со сменным графиком предоставляют 29% компаний, с гибким – 11%, удаленно – 5%. По сравнению с прошлым годом местные работодатели увеличили число предложений о работе с частичной занятью для студентов на 45%.
В топ-5 сфер, где приветствуют студентов-работников на неполный день в Архангельской области вошли: «Розничная торговля» (32% от общего числа вакансий с частичной занятостью), «Услуги для бизнеса» (11%), «Информационные технологии» (10%), «Перевозки, логистика, ВЭД» (5%) и «СМИ, реклама, маркетинг» (5%). Работодатели чаще остальных ищут продавцов-консультантов, курьеров, менеджеров по работе с клиентами.
Диапазон предлагаемых зарплат, на которые могут претендовать студенты, ищущие подработку во время учебы в регионе, от 20 000 до 45 000 рублей. Причем более трети вакансий (43%) в регионе указан доход выше среднего по рынку – от 59 000.
Топ-10 актуальных вакансий с частичной занятостью, Архангельская область, август, 2023:
(кадр из к/ф «Операция Ы и другие приключения Шурика»)