В Архангельской области ищут студентов на неполный рабочий день

Аналитики hh.ru выяснили, на какие должности и зарплаты могут претендовать студенты, которые хотят совмещать учебу с работой.

Приближается начало нового учебного года, а значит для многих студентов станет актуальным вопрос о поиске работы или подработки, которая бы не отнимала слишком много времени от основной учебной деятельности, но приносила бы деньги. В ответ на это работодатели предлагают вакансии на неполный день или удаленку. Так, в Архангельской области только за август было размещено более 500 вакансий с частичной занятостью. Работу со сменным графиком предоставляют 29% компаний, с гибким – 11%, удаленно – 5%. По сравнению с прошлым годом местные работодатели увеличили число предложений о работе с частичной занятью для студентов на 45%.

В топ-5 сфер, где приветствуют студентов-работников на неполный день в Архангельской области вошли: «Розничная торговля» (32% от общего числа вакансий с частичной занятостью), «Услуги для бизнеса» (11%), «Информационные технологии» (10%), «Перевозки, логистика, ВЭД» (5%) и «СМИ, реклама, маркетинг» (5%). Работодатели чаще остальных ищут продавцов-консультантов, курьеров, менеджеров по работе с клиентами.

Диапазон предлагаемых зарплат, на которые могут претендовать студенты, ищущие подработку во время учебы в регионе, от 20 000 до 45 000 рублей. Причем более трети вакансий (43%) в регионе указан доход выше среднего по рынку – от 59 000.

Топ-10 актуальных вакансий с частичной занятостью, Архангельская область, август, 2023:

Мобильный Фотограф, от 50 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/83639570 Системный администратор, https://spb.hh.ru/vacancy/85061905 SMM-менеджер, от 20 000 до 40 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/84835957 Педагог дополнительного образования, от 28 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/84887633 Бармен, от 50 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/84960567 Начинающий сотрудник в кафе, от 42 500 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/83940059 Мастер паровых коктейлей, от 50 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/84961674 Работник торгового зала, до 90 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/83907467 Аниматор на детских мероприятиях, от 30 000 до 55 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/83953683 Выездной представитель банка, от 40 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/82834756

(кадр из к/ф «Операция Ы и другие приключения Шурика»)