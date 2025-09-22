Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Вельске стартовал второй этап реконструкции местного водопровода

В южной столице Архангельской области было построено здание автоматизированной станции водоподготовки, насосной станции первого и второго подъемов, пробурена резервная скважину, отремонтированы резервуары, проложены новые сети водоснабжения.

 Вторым этапом предстоит выполнить монтаж канализационной насосной станции. Также, необходимо провести работы по подключению ее к электросетям, проложить магистральные сети водоснабжения и водоотведения.

 С подрядной организацией заключен двухгодичный контракт. В эти дни специалисты завершили переподключение потребителей на новый водопровод после капремонта, также выполненного в рамках федерального проекта, и зашли на очистные сооружения для старта работ, – сообщил министр ТЭК и ЖКХ Архангельской области Дмитрий Поташев, уточнив, что завоз материалов на данный объект продолжается.

 Как отмечалось ранее, такая масштабные обновления на сетях позволит повысить надежность системы водоснабжения и улучшить качество предоставляемых услуг населению. Работы проходят по линии нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и Народной программы Единой России.


 

11 ноябрь 11:55 | : Экономика

Главные новости


Кадры в кадре. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Вологодский Филимонов: проверка народа на прочность

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2025 (138)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20