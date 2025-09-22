В Вельске стартовал второй этап реконструкции местного водопровода

В южной столице Архангельской области было построено здание автоматизированной станции водоподготовки, насосной станции первого и второго подъемов, пробурена резервная скважину, отремонтированы резервуары, проложены новые сети водоснабжения.

Вторым этапом предстоит выполнить монтаж канализационной насосной станции. Также, необходимо провести работы по подключению ее к электросетям, проложить магистральные сети водоснабжения и водоотведения.

С подрядной организацией заключен двухгодичный контракт. В эти дни специалисты завершили переподключение потребителей на новый водопровод после капремонта, также выполненного в рамках федерального проекта, и зашли на очистные сооружения для старта работ, – сообщил министр ТЭК и ЖКХ Архангельской области Дмитрий Поташев, уточнив, что завоз материалов на данный объект продолжается.

Как отмечалось ранее, такая масштабные обновления на сетях позволит повысить надежность системы водоснабжения и улучшить качество предоставляемых услуг населению. Работы проходят по линии нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и Народной программы Единой России.



