Архангелогородцы согласны получать деньги за неиспользованный отпуск

Депутаты партии «Новые люди» обратились к министру труда и соцзащиты Антону Котякову с предложением выплачивать сотрудникам денежную компенсацию за неиспользованные дни отпуска по итогам календарного года. Большинство жителей Архангельска (68%) поддержало предложение: «Должно быть право выбора каждого человека — отдыхать или получить компенсацию»; «Сейчас ставки по вкладам высокие, этими деньгами можно выгодно распорядиться». Против выступили 10% горожан, еще 22% затруднились с ответом: «Работодатели будут этим злоупотреблять. Не давать уйти в отпуск, а просто выплачивать деньги за него в конце года»; «Отпуск — это отдых. Работать без отдыха нельзя, а там, где работа связана с риском для жизни и здоровья, в принципе недопустимо»; «У кого зарплата серая — будут получать копейки».

Мужчины несколько чаще женщин одобряют инициативу депутатов. Среди горожанок в 2 раза больше противниц идеи. Молодежи до 35 лет перспектива кажется более привлекательной, чем тем, кто старше. Горожане с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц критикуют предложение чаще тех, кто зарабатывает больше.

Среди работников, у которых к концу года останутся неиспользованные дни отпуска, уровень поддержки инициативы достигает 75%, что значительно выше, чем среди тех, у кого таких дней не останется (62%). И это логично, поскольку предложение напрямую отвечает их интересам.

02 ноябрь 08:50 | : Экономика

