В Архангельске на 14 процентов снизились потери воды

Компания РВК-Архангельск подводит итоги трехлетней программы по снижению аварийности на водопроводных сетях. Благодаря системному анализу и плановым ремонтам потери воды удалось сократить на 14 процентов. Прогнозный показатель аварийности на конец 2025 года составляет 30 процентов, что подтверждает эффективность выбранного курса.

Детальное изучение самых проблемных зон города показало острую необходимость в срочных ремонтных работах и реконструкции сетей в Северном и Маймаксанском округах. Наибольшие объемы потерь фиксировались в поселке Гидролизного завода, на Левом берегу и в Соломбале. Специалисты применяли метод визуального обследования и пробных отключений, а также анализ водоподачи по зонам водонасосных станций (ВНС) в часы минимального и максимального водоразбора, чтобы точно определить участки со скрытыми утечками. Этот мониторинг позволил разработать эффективный план технических решений.

«Параллельно строительству кольцевого водовода в городе мы начали активно работать по Маймаксанскому направлению. Это и замена водовода вдоль шоссе и в поселке Гидролизном, и реконструкция станции третьего подъема Маймаксы. Сейчас наш цех строительства сетей уже «дошел» до реки Долгая щель – и с конца октября мы планируем переключение абонентов на новую сеть. В это же время начнется реконструкция сетей по улице Школьной – от улицы Анощенкова до Заводской. И это также даст значительный эффект в снижении потерь», — рассказывает главный инженер «РВК-Архангельск» Дмитрий Черкашин.

Самые существенные изменения - на Маймаксанском направлении. После реконструкции трубопроводов там удалось снизить потери воды почти в два раза. Для предприятия такие потери стоили 33,3 млн рублей в год. Затраты на восстановление благоустройства и устранение аварий до проведения работ оценивались в 5,2 млн рублей ежегодно. После ввода новых сетей потери воды на этом участке сократились, а количество повреждений снизилось со 160 до 30 в год. Цель предприятия – добиться, чтобы потери составляли не более 15 процентов.

«Строительство и введение в эксплуатацию кольцевого водовода, который дублирует магистральный водовод-тысячник, положительно сказалось на перераспределении гидравлики по городу, — отметил главный инженер РВК-Архангельск. — Мы смогли снизить количество потерь, вывести из работы участки старых водоводов и перезапитать некоторые проблемные участки с нового водовода. Также мы отработали по улице Ленина – переложили водовод диаметром 400 мм, в Северном округе провели отключение промплощадки и перекладку сетей – это также дало снижение потерь».

Программа оптимизации продолжается. Если в 2021 году потери воды составляли 46%, то в 2026 году перед РВК-Архангельск стоит амбициозная задача снизить потери воды до 27%, а в 2027 году — выйти на показатель в 25%. Системная работа по модернизации инфраструктуры позволит не только экономить ресурсы, но и повысить надежность водоснабжения для жителей Архангельска.