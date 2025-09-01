Руководители РВК-Архангельск отмечены Почетными грамотами городской Думы

Генеральный директор РВК-Архангельск Андрей Поташев и главный инженер компании Дмитрий Черкашин награждены Почетными грамотами Архангельской городской Думы. Председатель думы Иван Воронцов вручил награды на еженедельной планерке у главы администрации города Дмитрия Морева.





Поводом для награждения стала оперативная и эффективная помощь, которую компания оказала депутатам Северного округа в строительстве скейт-парка. Специалисты РВК-Архангельск предложили и реализовали техническое решение проблемы постоянной лужи, образовывавшейся на месте будущего парка из-за высокого уровня грунтовых вод.

Однако, как подчеркнул председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов, грамоты вручены не только за этот конкретный проект. «Эта награда – в большей степени признание системного вклада компании в развитие городской среды и ее готовности оперативно помогать городу. Ни одна из инициатив Гордумы и наших обращений в адрес компании не остается без внимания. Власть ценит планомерную работу РВК-Архангельск на результат», – отметил он.

Текущий год для предприятия ознаменовался значимыми результатами в модернизации инфраструктуры:

· Проведена промывка 15 км канализационных сетей с их дефектовкой и ремонтом, что кратно снизило количество засоров.

· Выполнена реконструкция Центральной насосной канализационной станции и санация проблемных участков коллекторов.

· Продолжается масштабная работа по обновлению сетей водоснабжения. Только за последний год в Маймаксанском округе проложено 2,5 км новых трубопроводов. Компания движется к завершению большого проекта по строительству водовода из Соломбалы в Маймаксу, начало которому было положено в 2023 году. Также ведется строительство нового водовода протяженностью более километра взамен изношенного от улицы Русанова по улице милиционера Жосу. Переложен крупный участок сети на проспекте Советских космонавтов, 157.

Главный инженер РВК-Архангельск Дмитрий Черкашин прокомментировал подход компании к модернизации: «Сегодня мы подошли к анализу аварийности на сетях системно и начали с замены самых проблемных участков. Такой комплексный подход уже дает серьезные результаты. Например, только решение вопроса по замене сетей на направлении Соломбала – Маймакса позволило нам добиться значительного снижения потерь воды – на 11% в год. Это прямая экономия ресурса и повышение надежности водоснабжения».

РВК-Архангельск – одна из немногих ресурсоснабжающих организаций, которая заблаговременно, еще до внесения соответствующих изменений в законодательство, подошла к процессу восстановления благоустройства после производственных работ. Сегодня процесс выстроен так, что за бригадами, которые выполняли раскопку, сразу приходят специалисты по благоустройству.

Кроме того, компания активно участвует в решении проблем, создаваемых транзитерами на сетях водоснабжения и водоотведения, которые недобросовестно исполняют свои обязанности. Ярким примером является ежегодная весенняя откачка воды в поселке Гидролизного завода, которую вынуждена проводить РВК-Архангельск из-за того, что транзитер не справляется с приемом стоков в период пиковых нагрузок.

«Для всей нашей команды большая честь получить такую высокую оценку со стороны Архангельской городской Думы. Мы гордимся своей работой на благо Архангельска и прилагаем все усилия, чтобы жители города получали качественные и надежные коммунальные услуги. Очень ценим конструктивное взаимодействие и внимательное отношение городских властей, которое позволяет нам сообща решать сложные инфраструктурные задачи и делать город комфортнее», - подчеркнул генеральный директор РВК-Архангельск Андрей Поташев.

«РВК-Архангельск – это пример ответственного партнерства власти и бизнеса. Отзывчивость компании и ее готовность идти навстречу, как в случае со скейт-парком, сочетаются с серьезной системной работой по обновлению ключевых объектов городской инфраструктуры. Замена сетей в Маймаксе, масштабная реконструкция насосных станций, борьба с потерями воды – все это реальный вклад в улучшение экологии и качества жизни в Архангельске. Уверен, что наше плодотворное сотрудничество будет продолжаться», - отметил председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов.