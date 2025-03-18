У каждого четвертого жителя Архангельска нет денег на отпуск

Архангелогородцы в этом году могут выделить в среднем 53 тысячи рублей на человека для недельного отдыха. А 7 дней идеального отпуска, по средним оценкам, стоят 170 тысяч рублей. Каждый четвертый горожанин (25%) сейчас говорит, что не может позволить себе отдых вообще.

Реальные отпускные бюджеты у женщин скромнее, чем у мужчин. И для идеального отдыха представителям сильного пола нужно больше средств.

Чем старше респонденты, тем скромнее их отпускной бюджет: у молодежи до 35 лет он составляет 56 тысяч рублей, а у людей старше 45 лет — 50 тысяч. При этом самые высокие запросы на отпуск мечты у опрошенных от 35 до 45 лет.

Закономерно, что с ростом уровня дохода увеличиваются как реальные отпускные бюджеты, так и суммы, которые, по мнению архангелогородцев, необходимы для недели отпуска мечты.