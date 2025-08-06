Вверх
Больше половины архангелогородцев мечтают увидеть Китай

67% жителей Архангельска мечтают совершить путешествие в Китай. Уровень интереса к поездке практически одинаков среди мужчин и женщин (70 и 64% соответственно). Молодежи до 35 лет желающих больше, чем среди тех, кто старше (73%). Среди респондентов с заработком до 50 тысяч рублей в месяц о желании поехать заявили 53% опрошенных, тогда как среди тех, чей доход превышает 100 тысяч рублей, — 78%.

 Среднестатистический респондент готов потратить за неделю поездки 115 000 рублей на одного человека, мужчины — несколько больше, чем женщины (116 и 113 тысяч рублей соответственно). Молодежь до 35 лет — больше тех, кто старше (122 тысячи рублей). Закономерно, что бюджет путешествия выше у тех, кто зарабатывает больше: 108 тысяч рублей — у опрошенных с зарплатой до 50 тысяч в месяц и 124 тысячи — у зарабатывающих от 100 тысяч в месяц.

 Главной мечтой потенциальных туристов в КНР является Великая Китайская стена, которую хотел бы посетить 33% опрошенных. На втором месте — столица страны Пекин (14%), на третьем — Шанхай (10%). В топ-5 также вошли Запретный город, Гуанчжоу и Монастырь Шаолинь. Между мужчинами и женщинами есть различия в предпочтениях: горожанки значительно мечтают увидеть Великую Китайскую стену, в то время как мужчины чаще называли Пекин и Шанхай.

 Среди респондентов, которые уже посещали Китай, подавляющее большинство (86%) осталось довольно поездкой. Контекстный анализ комментариев показывает, что наибольшее впечатление на них произвело гостеприимство местного населения. На втором месте по частоте упоминаний находятся архитектура и достопримечательности. Также в числе главных положительных аспектов поездки респонденты отметили пляжный отдых, природу и местную кухню.
(фото с https://www.kp40.ru

