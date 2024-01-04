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Около 40% архангелогородцев причисляют себя к среднему классу

6 из 10 архангелогородцев считают, что в России есть средний класс. 37% к нему себя причисляют. Главные характеристики среднего класса, по их мнению, — уровень дохода (77% опрошенных), квартира в собственности (37%), высшее образование и профессия (по 24%). Средний уровень дохода представителя среднего класса — 150 тысяч рублей в месяц на человека.

 Женщины чаще верят в существование среднего класса в России и чаще себя к нему причисляют. Вероятно, дело в том, что запросы у женщин ниже, но они чаще мужчин называют основными характеристиками среднего класса наличие квартиры и должность. По мнению женщин, к среднему классу можно причислять тех, чей уровень дохода на 1 человека составляет в среднем 130 тысяч рублей в месяц, запросы мужчин — 170 тысяч рублей.

 Северяне 35—44 лет говорят о существовании среднего класса и причисляют себя к нему чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше. Средний класс они чаще ассоциируют с особым мировоззрением и возможностью путешествовать за границу.

 Каждый второй житель Поморья с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц считает, что в России есть средний класс. Атрибутами этой прослойки общества они чаще считают особое мировоззрение, высшее образование, наличие дома в собственности. Средний размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи представителя среднего класса, по их мнению, должен составлять 180 тысяч рублей в месяц.

 Количество уверенных в существовании российского среднего класса и причисляющих себя к нему среди россиян с высшим и средним профессиональным образованием отличается незначительно. Однако выпускники вузов значительно чаще уверяли, что представитель среднего класса обязан иметь высшее образование и отдыхать за границей, а выпускники колледжей чаще считают, что нужно иметь профессию и хороший автомобиль.

10 июнь 07:41 | : Экономика

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