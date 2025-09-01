Вверх
УФСИН задружился с Первой горбольницей Архангельска

В УФСИН России по Архангельской области состоялась рабочая встреча с делегацией ГБУЗ АО «Первая городская клиническая больница им. Е.Е. Волосевич» во главе с главным врачом Алексеем Поповым.

В рамках визита прошли рабочие встречи главного врача больницы с представителями отделения маркетинга УФСИН по вопросам делового сотрудничества и закупкам продукции, производимой в исправительных учреждениях, а также с начальником ФКУЗ МСЧ-29 ФСИН России по вопросам взаимодействия в сфере медицинского обслуживания. По итогам общения были достигнуты договоренности о посещении представителями горбольницы учреждений УФСИН, расположенных в г. Архангельске для ознакомления с выпускаемой продукцией и обсуждения возможности поставок для обеспечения нужд больницы. 

Кроме того, представители медицинского учреждения смогли ознакомиться с постоянно действующей экспозицией по истории уголовно-исполнительной системы региона, проявив особый интерес к материалам, посвященным медицинской деятельности учреждений ведомства. Гости узнали о жизни и деятельности доктора Федора Гааза, чьим именем названа высшая награда в пенитенциарной медицине. С большим интересом пролистали страницы книги о лауреатах премии имени Михаила Ломоносова в области медицины, где есть статья о руководителе ФКУЗ МСЧ-29 ФСИН России Валерии Панасике и материалы о докторах  первой городской клинической больницы им. Е.Е. Волосевич.

Стоит отметить, что региональный УФСИН и Первая городская клиническая больница имеют давний опыт сотрудничества. В 2022-2024 годах для нужд больницы в рамках семи заключенных контрактов были изготовлены постельные принадлежности и вещевое имущество на сумму более 4,5 миллионов рублей.

- Взаимодействие с учреждениями здравоохранения является важным направлением деятельности УФСИН, мы заинтересованы в развитии сотрудничества, как в сфере медицинского обслуживания сотрудников и осужденных, так и в сфере обеспечения учреждений здравоохранения продукцией, производимой в исправительных учреждениях, – отметил Валерий Ярославцев, сотрудник отделения маркетинга УФСИН России по Архангельской области. 

15 октябрь 10:43 | : Экономика

