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РВК-Архангельск: оплачивать счета вовремя стопроцентно выгодно

25 марта – крайний день для передачи в водоканал показаний приборов учета потребления воды. Далее специалисты отдела по работе с населением РВК-Архангельск формируют квитанции и посылают их в Центр расчетов. После получения квитанций оплатить услуги за водоснабжение и водоотведение нужно до 10 апреля.

 Тысячи архангелогородцев являются добросовестными плательщиками и за это им большая благодарность нашего коллектива, который обеспечивает горожан чистой питьевой водой. Со своей стороны, мы оказываем абонентам всестороннюю поддержку и готовы оперативно решить все вопросы. Так, для физических и юридических лиц в случае необходимости мы всегда готовы согласовать рассрочку задолженности, - рассказал коммерческий директор «РВК-Архангельск» Сергей Шваяков.

 Своевременная оплата – это выгодно, поскольку не начисляются пени, не образуется задолженность, которая приводит неплательщиков в суд с обязательством оплаты не только накопленного долга, но и судебной пошлины.

Оплату услуг водоканала можно провести дистанционно, используя цифровые сервисы:

- приложение РВК. Услуги в App Store или Google Play;
- личный кабинет на сайте водоканала;
- без регистрации в разделе «Абоненты» — «Оплатить» на сайте «РВК-Архангельск»,
- через все мобильные приложения банков

 Потребители могут получать платежные документы дистанционно через личный кабинет или отслеживать баланс лицевого счета через мобильное приложение «РВК.Услуги». Многие горожане подключают автоплатеж, чтобы гарантированно и без опозданий внести оплату.

 Все популярнее у абонентов «РВК-Архангельск становится электронная квитанция – этот сервис удобен, перейти на него все можно через личный кабинет на сайте или приложение «РВК.Услуги». Потребитель услуг будет получать счета за использованные ресурсы на свою электронную почту. Это значит, что квитанции никогда не потеряются. Немаловажно, что получатели электронных квитанций всегда могут посмотреть историю своих начислений и оплат.

25 март 15:26 | : Экономика

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