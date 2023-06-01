"РВК-Архангельск" напоминает: оплачивать вовремя счета - выгодно

До 25 июля включительно специалисты «РВК-Архангельск» ждут от горожан показаний счетчиков, чтобы сформировать квитанции. Далее специалисты водоканала посылают их в Центр расчетов. После получения бумажных квитанций оплатить услуги за водоснабжение и водоотведение нужно до 10 августа.

«Тысячи архангелогородцев являются добросовестными плательщиками и за это им большая благодарность нашего коллектива, который обеспечивает горожан чистой питьевой водой. Со своей стороны, мы оказываем абонентам всестороннюю поддержку и готовы оперативно решить все вопросы. Так, для физических и юридических лиц в случае необходимости мы всегда готовы согласовать рассрочку задолженности», - рассказала коммерческий директор «РВК-Архангельск» Светлана Шадрина.

Своевременна оплата – это выгодно, поскольку не начисляются пени, не образуется задолженность, которая приводит неплательщиков в суд с обязательством оплаты не только накопленного долга, но и судебной пошлины.

Оплату услуг водоканала можно провести дистанционно, используя цифровые сервисы:

· приложение РВК. Услуги в App Store или Google Play;

· личный кабинет на сайте водоканала;

· без регистрации в разделе «Абоненты» — «Оплатить» на сайте «РВК-Архангельск»,

· через все мобильные приложения банков

Потребители могут получать платежные документы дистанционно через личный кабинет или отслеживать баланс лицевого счета через мобильное приложение «РВК.Услуги». Многие горожане подключают автоплатеж, чтобы гарантированно и без опозданий внести оплату.

Все популярнее у абонентов «РВК-Архангельск становится электронная квитанция – этот сервис удобен, перейти на него все можно через личный кабинет на сайте или приложение «РВК.Услуги». Потребитель услуг будет получать счета за использованные ресурсы на свою электронную почту. Это значит, что квитанции никогда не потеряются. Немаловажно, что получатели электронных квитанций всегда могут посмотреть историю своих начислений и оплат.