Предновогодний розыгрыш призов от «РВК-Архангельск» стартовал

Архангельский водоканал благодарит своих добросовестных абонентов за партнерское отношение и делится хорошей новостью – компания объявляет о предновогоднем розыгрыше призов.
Чтобы принять участие в клиентской акции, необходимо выполнить единственное условие — на лицевом счете на 26 декабря не должно быть задолженности. Если это требование выполнено, то 27 декабря абонент автоматически становится участником розыгрыша.
«Мы решили подарки от компании связать с темой воды. Наши клиенты могут выиграть посудомоечную машину, стиральную машину, водонагреватель, чайники или фен. Кроме того, в призовом фонде акции приятные и полезные подарки от наших партнеров - пиццерии «Престо», Архангельского драматического театра, сети аптек и оптик «Фармация», ресторана «Столица Поморья» и других, - рассказала коммерческий директор «РВК-Архангельск» Светлана Шадрина. – Уверена, что горожане примут активное участие, и желаю всем удачи».
«РВК-Архангельск» рекомендует проверить состояние своих лицевых счетов в личном кабинете или в мобильном приложении «РВК.Услуги», оплатить начисления, подписаться на группу водоканала в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/club177930088 и ждать 27 декабря. Розыгрыш пройдет в прямом эфире.