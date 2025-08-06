Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

РВК-Архангельск внедряет современные методы диагностики канализационных сетей

РВК-Архангельск модернизирует инфраструктуру и повышает эффективность работы. Для этого компания активно применяет телеинспекцию — современный метод диагностики канализационных коллекторов. За последний период специалистами компании было обследовано более 7 километров подземных коммуникаций.

«Телеинспекция — это современная технология, которая позволяет детально обследовать трубопроводы без проведения земляных работ. С помощью специального оборудования с камерами высокого разрешения мы проводим видеодиагностику внутреннего состояния сетей, идентифицируем повреждения и потенциально аварийные участки», - рассказал инженер по наладке и испытаниям РВК-Архангельск Алексей Якушкин.

В РВК-Архангельск выделяют несколько ключевых преимуществ телеинспекции. Во-первых, это экономия сил и средств — специалисты определяют проблемные места и минимизируют земляные работы, что значительно сокращает затраты на ремонт. Во-вторых, экономия времени — за короткое время мастера получают полную картину состояния труб и могут сразу принимать решения. 

«Не менее важна проактивность — мы находим мелкие дефекты до того, как они превратятся в серьезные аварии. Все обследования мы документируем, формируя базу данных для планирования будущих ремонтов и анализа износа сетей», - отмечает начальник цеха канализационной сети РВК-Архангельск Виктория Федотова.

Современные системы телеинспекции — это уже не просто архив видео. Это создание точной цифровой карты сетей с привязкой к GPS-координатам. Каждый дефект каталогизируется, заносится в базу данных с указанием точного местоположения, размера и типа.

«Мы создаем цифровой двойник нашей канализационной сети, — поясняет главный инженер РВК-Архангельск Дмитрий Черкашин. — Это позволяет нам строить прогнозные модели, оптимизировать графики ремонтов и грамотно распределять бюджет. Мы переходим от реакции на аварии к управлению жизненным циклом наших объектов. Обследование более 7 километров сетей позволило нам спланировать ремонтную кампанию и оптимизировать ресурсы. Мы намерены и дальше внедрять такие технологии для повышения надежности наших систем».

Внедрение передовых методов диагностики соответствует стратегии РВК-Архангельск в области повышения качества предоставляемых услуг и заботы о городской инфраструктуре.

02 октябрь 08:30 | : Экономика

Главные новости


Как умирали Архангельский цирк и Архангельский трамвай
Марков Немировичу-Данченко из Архангельска

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2025 (55)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)



Деньги


все материалы
«    Октябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20