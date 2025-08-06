РВК-Архангельск внедряет современные методы диагностики канализационных сетей

РВК-Архангельск модернизирует инфраструктуру и повышает эффективность работы. Для этого компания активно применяет телеинспекцию — современный метод диагностики канализационных коллекторов. За последний период специалистами компании было обследовано более 7 километров подземных коммуникаций.

«Телеинспекция — это современная технология, которая позволяет детально обследовать трубопроводы без проведения земляных работ. С помощью специального оборудования с камерами высокого разрешения мы проводим видеодиагностику внутреннего состояния сетей, идентифицируем повреждения и потенциально аварийные участки», - рассказал инженер по наладке и испытаниям РВК-Архангельск Алексей Якушкин.

В РВК-Архангельск выделяют несколько ключевых преимуществ телеинспекции. Во-первых, это экономия сил и средств — специалисты определяют проблемные места и минимизируют земляные работы, что значительно сокращает затраты на ремонт. Во-вторых, экономия времени — за короткое время мастера получают полную картину состояния труб и могут сразу принимать решения.

«Не менее важна проактивность — мы находим мелкие дефекты до того, как они превратятся в серьезные аварии. Все обследования мы документируем, формируя базу данных для планирования будущих ремонтов и анализа износа сетей», - отмечает начальник цеха канализационной сети РВК-Архангельск Виктория Федотова.

Современные системы телеинспекции — это уже не просто архив видео. Это создание точной цифровой карты сетей с привязкой к GPS-координатам. Каждый дефект каталогизируется, заносится в базу данных с указанием точного местоположения, размера и типа.

«Мы создаем цифровой двойник нашей канализационной сети, — поясняет главный инженер РВК-Архангельск Дмитрий Черкашин. — Это позволяет нам строить прогнозные модели, оптимизировать графики ремонтов и грамотно распределять бюджет. Мы переходим от реакции на аварии к управлению жизненным циклом наших объектов. Обследование более 7 километров сетей позволило нам спланировать ремонтную кампанию и оптимизировать ресурсы. Мы намерены и дальше внедрять такие технологии для повышения надежности наших систем».

Внедрение передовых методов диагностики соответствует стратегии РВК-Архангельск в области повышения качества предоставляемых услуг и заботы о городской инфраструктуре.