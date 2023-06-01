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РВК-Архангельск приступил к масштабному обследованию канализационных коллекторов

Основным этапом такого обследования является гидродинамическая промывка – трубы магистрального коллектора под большим напором воды вычищаются практически до блеска. Это позволяет запустить в канализацию робота телеинспекции – специальное приспособление со сверхчувствительной камерой, которая досконально показывает состояние трубопроводов.

«Промывка – это основной инструмент, который позволит снизить засоры на сетях, перейти в плановый режим работы, провести телеинспекцию и понять, на каких участках у нас есть  проблемы с трубопрводами, - рассказывает главный инженер «РВК-Архангельск» Дмитрий Черкашин. - Без промывки мы не можем оценить, в каком состоянии сети. Город строился десятилетия назад, только в привокзальном микрорайоне сети водопровода и канализации – 1970 года постройки. По материалам это – чугун и керамика. Срок их эксплуатации уже приблизился к критическому, и мы подозреваем, что где-то сети, у которых уже верхний свод начал разрушаться. Мы ставим себе цель – понимать, в каком состоянии у нас коллектора. Не просто уйти от засоров, а знать, понимать реальное техническое состояние трубопроводов и иметь четкий план по приоритетности ремонта этих сетей».

В результате планомерной промывки сетей серьезно уменьшились показатели по устранению засоров системы канализации. Если еще несколько месяцев назад на «остатках» ежедневно было 50-60 адресов по подпорам, то сейчас эта цифра не превышает 20-ти. Как говорит Черкашин, «это неплохой показатель, мотивирующий двигаться дальше». Аккумулирование средств от платы за негативное воздействие на окружающую среду и превышение ПДК (предельно допустимой концентрации) химических веществ в стоках, которые  начисляются юридическим лицам, позволяет проводить работы по совершенствованию системы водоотведения.

Сегодня бригады цеха канализационной сети ведут промывку по составленному плану. Пока в нем – 7 больших участков коллекторов. Начали с Привокзального микрорайона – от проспекта Дзержинского по улице Воскресенской в сторону ул.Тимме. Это сложный район с точки зрения функционирования сети водоотведения – здесь регулярно работают бригады для устранения засоров, из колодцев вручную приходится вытаскивать большое количество мусора. Инициатива начать  поиски именно отсюда исходит от мастеров и бригадиров: работая «на земле», они первыми заинтересованы сделать свою работу качественно. Поэтому моют трубы дочиста – пусть это занимает больше времени, зато в будущем даст стойкий эффект. Оценит результаты телеинспекции и примет необходимые технические решения рабочая группа.

«Главная задача телеинспекции – найти повреждения трубопроводов. Для этого у нас имеются два типа приборов – робот  и проталкиваемая камера, которая насаживается на кабель. Первый проходит в трубах от 250-го до 1000-го диаметра, второй – до 200 мм. Оператор управляет роботом с помощью джойстика -  видит на экране всю внутренность трубы. На канализационных коллекторах телеиспекция выявляет степень их заиленности, засоры и посторонние предметы, наличие контруклонов и провалов, механические повреждения стенок труб, наличие жировых отложений, в целом оцениваем состояние сводов трубопроводов», — рассказал инжеер по наладке и испытаниям отдела ОРСиС (оптимизации режимов сетей и сооружений) «РВК-Архангельск» Алексей Якушкин.

С начала 2023 года с помощью телеинспекции было обследовано  67 участков городских коллекторов. По результатам, которые выдают операторы ОРСиС, за полгода заменено 20 локальных участков сетей различной протяженности. Изломы и деформации ранее были обнаружены с помощью телеинспекции в том числе  на набережной Северной Двины, 73 (Дворец пионеров) и 90 (у Вечного огня), на пр.Троицкий, 20 (ТЦ «Гранд-Плаза»), ул.Володарского, 14, на ул.Осипенко,5, Воронина,3, пр.Ломоносова, 278 и 285 и др. Теперь эти места перестали быть «слабыми звеньями» в системе водоотведения  и работают надежно.

04 август 16:27 | : Экономика

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