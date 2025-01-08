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Геодезисты РВК-Архангельск стоят на страже безопасности городских коммуникаций

9 марта в России отмечается профессиональный праздник – День работников геодезии и картографии. В РВК-Архангельск трудятся специалисты, чья работа напрямую связана с этими важными направлениями. 

Геодезисты – это специалисты, которые с точностью до сантиметра измеряют земную поверхность. В водоканале их задача – определить, где уже проложены коммуникации, и указать, как правильно и безопасно проложить новые трубопроводы.

Картографы создают точные планы, где указаны все водопроводные и канализационные сети. Благодаря их работе у специалистов РВК-Архангельск есть четкое понимание, где и в каких условиях проходят трубы, куда они ведут и как связаны между собой.

«Наша работа начинается задолго до того, как на объекте появляется строительная техника. Геодезисты первыми выходят на место, чтобы сделать замеры и определить, где можно безопасно проводить работы. После завершения строительства мы фиксируем точное положение новой сети на карте, чтобы в будущем её можно было легко найти. Когда в городе случается авария, наши специалисты помогают быстро определить место повреждения, что позволяет ремонтным бригадам оперативно приступить к работе. Это кропотливый труд, который требует высокой точности и ответственности», - рассказал начальник отдела оптимизации режимов сетей и сооружений (ОРСиС) РВК-Архангельск Сергей Павлов.

В РВК-Архангельск работают настоящие профессионалы, которые успешно совмещают в себе навыки геодезистов и картографов. Это команда Сергея Павлова – инженер по наладке и испытаниям Алексей Якушкин, инженер Алексей Ушаков, геодезисты Илья Шевчук и Алексей Катков.

«Геодезия и картография – это основа для любого строительства или ремонта сетей водоснабжения и канализации. Без точных измерений и детальных карт мы не смогли бы гарантировать безопасность и эффективность наших коммуникаций. Труд геодезистов и картографов позволяет нам избежать ошибок, которые могут привести к серьёзным авариям или повреждению других подземных коммуникаций. Это настоящие профессионалы, которые работают на благо города и его жителей», - говорит главный инженер РВК-Архангельск Дмитрий Черкашин.

07 март 10:16 | : Экономика

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