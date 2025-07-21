РВК-Архангельск тренирует специалистов для работы в условиях повышенного риска

Компания РВК-Архангельск провела специальное обучение для сотрудников по правилам работы в ограниченных замкнутых пространствах (ОЗП) и действиям по спасению пострадавшего. Эти навыки критически важны для безопасности персонала при выполнении работ в колодцах и других подобных объектах.

Для проведения обучения была привлечена компания «Восток Сервис», которая с этого года стала партнером водоканала по обеспечению средствами индивидуальной защиты (СИЗ). Практическую часть тренировки провел опытный специалист из Самары Сергей Глазунов.

«Наша цель - сформировать у сотрудников устойчивые навыки работы со средствами индивидуальной защиты. Важно, чтобы в экстренной ситуации каждый знал, как правильно эвакуировать пострадавшего и использовать страховочную систему. Например, грамотно надеть привязь – значит обеспечить правильное распределение нагрузки при срыве. Это не просто формальность, а неотъемлемая часть производственной безопасности, ведь от умения пользоваться СИЗами напрямую зависит жизнь человека», - рассказал Сергей Глазунов.

Во время практической отработки сценария со страховочной системой работали мастер цеха канализационной сети Виталий Пономарев и мастер водопроводного цеха Александр Драло. По легенде учений Виталий Пономарев спустился в канализационный колодец, где имитировал срыв и потерю сознания. Задачей Александра Драло и дублирующего специалиста от «Восток Сервис» Анастасии была его страховка и оперативная эвакуация. На выполнение всех этих действий в реальных условиях отводится не более 10 минут, поэтому доведение каждого этапа до автоматизма имеет ключевое значение.

«Система удержания – очень эффективная и необходимая вещь. Чувство защищенности полное, никакого страха не было, - поделился своими впечатлениями Виталий Пономарев. - В нашей работе пренебрегать такой спасательной системой непозволительно. Инструктор объяснил все очень грамотно, разложил по полочкам всю последовательность действий и даже мельчайшие нюансы. Хочу пожелать всем коллегам безопасного труда и чтобы несчастные случаи обходили нас стороной».

РВК-Архангельск на регулярной основе организует подобные обучения для своих специалистов. Помимо этого, каждый сотрудник в обязательном порядке проходит обучение по охране труда, без которого он не может быть допущен к работе.

«Системная работа по охране труда – это основа нашей деятельности и одна из ключевых корпоративных ценностей. Мы осознаем всю степень ответственности и ценим каждого своего сотрудника. Именно поэтому вопросам безопасности мы уделяем первостепенное внимание, инвестируя в современное оборудование, регулярные тренировки и повышение квалификации персонала. Проведение таких учений – это не просто выполнение нормативных требований, а реальный вклад в сохранение жизни и здоровья нашей команды. Наша цель – создать условия, в которых каждый работник чувствует себя защищенным», - отметила начальник управления по охране труда, промышленной безопасности и экологии РВК-Архангельск Нина Григорчук.



